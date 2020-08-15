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Размером с человека: в Рыбинске из воды выловили настоящего монстра

Фотографиями с трофеем рыбаки поделились в соцсетях

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Вот это улов

Вот это улов

В Ярославской области выловили гигантскую рыбу

Сегодня в Рыбинске местные рыбаки выловили настоящего монстра. Мужчинам удалось поймать сома, размеры которого не уступают человеческим.

Кадрами трофея рыбаки поделились в соцсетях.

— У нас в Рыбинском водохранилище такие гиганты водятся? Уже не первую фотографию вижу, — удивилась в комментариях местная жительница Ирина.

Судя по всему, такие огромные рыбы не редкость для Ярославской области. Недавно 30-килограммового сома почти в человеческий рост выловили из Волги в центре Рыбинска. Рыбаки признались, что не ожидали поймать такую громадину, да ещё и рядом с берегом.

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