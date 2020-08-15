Размером с человека: в Рыбинске из воды выловили настоящего монстра

— У нас в Рыбинском водохранилище такие гиганты водятся? Уже не первую фотографию вижу, — удивилась в комментариях местная жительница Ирина.



Судя по всему, такие огромные рыбы не редкость для Ярославской области. Недавно 30-килограммового сома почти в человеческий рост выловили из Волги в центре Рыбинска. Рыбаки признались, что не ожидали поймать такую громадину, да ещё и рядом с берегом.

