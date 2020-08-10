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«Потекла разметка»: на дорогах Ярославля в лужах появились странные белые разводы

Фоторепортаж с улиц города

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Похожую картину люди заметили в разных районах Ярославля

Похожую картину люди заметили в разных районах Ярославля

На дорогах Ярославля потекла разметка: фоторепортаж

Ярославцы обратили внимание, что на городских дорогах в лужах после дождя появилось что-то белое. Дорожный активист уверен — это стекает в ливнёвку двойная сплошная и одиночная прерывистая.

— Никогда не слышал, чтоб у нас мыли дороги шампунем, поэтому пить это или использовать в быту не рекомендую, — предостерегает жителей Ярославля активист сообщества «Дороги Ярославля». — А если серьезно, то это потеки краски, которой наносят разметку, работы по нанесению которой проводятся в городе. Где-то нанесли совсем недавно.

Мы ждём ответа от мэрии с разъяснением — согласны ли они с тем, что это дорожная разметка и почему так произошло.

Такое явление в Ярославле люди наблюдают уже не в первый раз

Такое явление в Ярославле люди наблюдают уже не в первый раз

Как будто на дорогу пролили краску

Как будто на дорогу пролили краску

В мэрии города пока не ответили, что происходит

В мэрии города пока не ответили, что происходит

Дождь закончился, а белые лужи остались

Дождь закончился, а белые лужи остались

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дорожная разметкадороги
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