«Потекла разметка»: на дорогах Ярославля в лужах появились странные белые разводы

Ярославцы обратили внимание, что на городских дорогах в лужах после дождя появилось что-то белое. Дорожный активист уверен — это стекает в ливнёвку двойная сплошная и одиночная прерывистая.



— Никогда не слышал, чтоб у нас мыли дороги шампунем, поэтому пить это или использовать в быту не рекомендую, — предостерегает жителей Ярославля активист сообщества «Дороги Ярославля». — А если серьезно, то это потеки краски, которой наносят разметку, работы по нанесению которой проводятся в городе. Где-то нанесли совсем недавно.

