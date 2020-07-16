Звезду «Дома-2» Александра Задойнова заставили работать уборщиком

Звезду телешоу «Дом-2» Александра Задойнова отправят работать уборщиком в Ярославле. Нет, это не задумка телепроекта, это судебные приставы, задержавшие мужчину за долг в 600 тысяч рублей по алиментам перед дочерьми.

Задойнову запрещали выезд за границу, предупреждали о том, что ему грозит уголовное дело за неуплату, но это не подействовало.

— Данные меры не повлияли должным образом на мужчину, который так и не приступил к выплате алиментов собственным дочерям. Судебный пристав в отношении неплательщика составил два административных протокола. Судом вынесено решение о применении к отцу двоих детей меры административной ответственности в виде обязательных работ в количестве 60 часов, отрабатывать которые ему придется в клининговой организации, — прокомментировала Екатерина Пиунова, старший помощник руководителя УФССП России по Ярославской области.

