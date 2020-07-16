Звезду «Дома-2» Александра Задойнова заставили работать уборщиком

Звезду телешоу «Дом-2» Александра Задойнова отправят работать уборщиком в Ярославле. Нет, это не задумка телепроекта, это судебные приставы, задержавшие мужчину за долг в 600 тысяч рублей по алиментам перед дочерьми.
Задойнову запрещали выезд за границу, предупреждали о том, что ему грозит уголовное дело за неуплату, но это не подействовало.
— Данные меры не повлияли должным образом на мужчину, который так и не приступил к выплате алиментов собственным дочерям. Судебный пристав в отношении неплательщика составил два административных протокола. Судом вынесено решение о применении к отцу двоих детей меры административной ответственности в виде обязательных работ в количестве 60 часов, отрабатывать которые ему придется в клининговой организации, — прокомментировала Екатерина Пиунова, старший помощник руководителя УФССП России по Ярославской области.
Таким образом, звезду телешоу ожидают швабра и ведро: Александра Задойнова, вероятнее всего, отправят в подсобные рабочие — мести улицы либо прибирать помещения.
Первый раз Александр Задойнов женился в родном Ярославле. Первая жена родила ему дочь Настю. Что-то у них не заладилось, и супруги развелись. Дочка осталась жить с мамой. Через некоторое время Александр попал на «Дом-2», и там у него сложились отношения с участницей шоу Элиной Камирен из Тюмени. После этого у Александра появилась вторая дочь Саша, она тоже осталась жить с мамой. Весной этого года стало известно, что Задойнов женился ещё раз на другой участнице «Дома-2» Ксении Козарь. После брака она взяла фамилию мужа.