В центре Ярославля пропал 7-летний мальчик

Обновление на 12.09: мальчик нашёлся!



В Ярославле утром 14 июля пропал 7-летний Захар Ковригин. Мальчик ушел из дома в центре города. Волонтеры ищут мальчика в районе Бутусовского парка.

— Может быть около «Ауры», — говорят волонтёры.

Захар одет в светлую футболку, шорты синего цвета, на ногах мальчика черные сандалии. С собой взял рюкзак.

Ребенок нормального телосложения, рост около 140 сантиметров, волосы русые, глаза серо-зеленого цвета.