В центре Ярославля пропал 7-летний мальчик

Обновление на 12.09: мальчик нашёлся!
В Ярославле утром 14 июля пропал 7-летний Захар Ковригин. Мальчик ушел из дома в центре города. Волонтеры ищут мальчика в районе Бутусовского парка.
— Может быть около «Ауры», — говорят волонтёры.
Захар одет в светлую футболку, шорты синего цвета, на ногах мальчика черные сандалии. С собой взял рюкзак.
Ребенок нормального телосложения, рост около 140 сантиметров, волосы русые, глаза серо-зеленого цвета.
Если вы знаете что-то о местоположении мальчика или видели его на улице — сообщите об этом на горячую линию волонтеров по номеру