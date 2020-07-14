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В центре Ярославля пропал 7-летний мальчик

Ребенка ищут волонтеры

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Мальчика ищут в районе Бутусовского парка и «Ауры»&nbsp;

Мальчика ищут в районе Бутусовского парка и «Ауры» 

Обновление на 12.09: мальчик нашёлся!

В Ярославле утром 14 июля пропал 7-летний Захар Ковригин. Мальчик ушел из дома в центре города. Волонтеры ищут мальчика в районе Бутусовского парка.

— Может быть около «Ауры», — говорят волонтёры.

Захар одет в светлую футболку, шорты синего цвета, на ногах мальчика черные сандалии. С собой взял рюкзак.

Ребенок нормального телосложения, рост около 140 сантиметров, волосы русые, глаза серо-зеленого цвета.

Если вы знаете что-то о местоположении мальчика или видели его на улице — сообщите об этом на горячую линию волонтеров по номеру 8 910 964-08-38 или обратитесь в полицию по телефонам 02, 102 или 112.

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ЯрославльЗахар Ковригин
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