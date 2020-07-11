«Страшно заходить»: в торговых центрах ярославцы забили на масочный режим

Похоже, многие уже устали от жизни в условиях распространения коронавирусной инфекции. На улице тепло, торговые центры открыли, и кажется, что опасности нет. Несмотря на то, что оперштаб каждый день сообщает о всё новых заболевших, масочный режим продлили, а к осени нам предрекают вторую волну инфекции, люди устали бояться. Сегодня, в выходной день, в торговом центре - толпы народу, и почти все - без масок.

- Людей столько ,сколько обычно бывает перед Новым годом. И почти ни на ком масок нет. Внутрь заходить-то даже страшно, - рассказала корреспондент 76.RU Полина Зайцева.