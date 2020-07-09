«Тяжелых пациентов будет меньше»: когда ждать вторую волну коронавируса

Оптимистичные данные о снижении заболеваемости
Ничего не закончилось
Начнем с данных ВОЗ. Хоть организация и предупреждает о второй волне, но, по ее данным, пока не закончилась и первая. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус
— Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что это даже не близко к завершению, — заявил Гебрейесус.
Он подчеркнул, что многим странам, которые принимали комплексные меры по борьбе с коронавирусом (тестирование, изоляция, отслеживание контактов
— Ожидается обострение ситуации, когда страны начнут снимать ограничения, — заявил глава ВОЗ.
В России не спешат со снятием международных ограничений, однако внутренние противоэпидемические меры начали ослаблять. Первой из режима самоизоляции начала выходить Москва, а следом потянулись регионы — уже никого не отправляют в карантин по прибытии из другой области, открываются пляжи и летние кафе, в скором времени начнут работу кинотеатры.
В Роспотребнадзоре объяснили, что эти решения принимают региональные власти на основе общих рекомендаций. В документе, выпущенном ведомством, сказано, что при переходе с одного этапа ограничений на другой учитываются коэффициент распространения инфекции (среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции), наличие свободных коек, показатели тестирования на
Ослабление должно происходить в три этапа. На первом этапе открывают предприятия сферы услуг и некоторые магазины, разрешают спорт и прогулки на свежем воздухе по два человека. На втором — открывают магазины побольше и некоторые образовательные учреждения, на третьем — все образовательные учреждения, все магазины, гостиницы и общепит. Но остаются маски, перчатки и социальная дистанция. Полную отмену ограничений пророчат не раньше следующего года.
— Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса, — считает глава Минздрава Михаил Мурашко.
Вместе с гриппом
А вот когда произойдет вторая волна коронавируса — толком никто не знает. Даты называют разные.
— Заболеваемость может немного повыситься в сентябре-октябре, потому что будут формироваться новые коллективы — школьные, студенческие. А мы знаем, что в этот период всегда повышается частота респираторных заболеваний. Конечно, может вырасти заболеваемость и в осенне-зимний сезон, обычный период ОРВИ. Точно сказать, когда будет эта волна, мы не можем, — рассказал главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
Он отмечает, что все респираторные заболевания лучше распространяются в холодное время года, потому что лучше сохраняются при холодной температуре на поверхностях, в аэрозолях. Поэтому сезонные подъемы заболеваемости коронавирусом и другими ОРВИ, включая грипп, могут пересекаться.
— Я не думаю, что это создаст какую-то дополнительную опасность, потому что сезонных респираторных вирусов всегда было много, это не только один грипп. Просто добавится еще один вирус. Мы пока мало знаем об этом вирусе, но я думаю, что со временем он превратится в обычную сезонную ОРВИ и будет с нами, но уже не будет вызывать массовых вспышек, — полагает Чуланов.
Вторую волну ждут более мягкой. По мнению Владимира Чуланова, вторая волна, скорее всего, будет отличаться долей пациентов с тяжелым течением заболевания — их будет меньше. Это связывают с тем, что появляется система лечения и профилактики заболеваемости.
— Появляется коллективный иммунитет, и это помогает прервать распространение заболевания. Хотя не у всех переболевших формируется одинаковая напряженность иммунного ответа — у переболевших в более тяжелой форме он более напряженный, — заявил в интервью «Интерфаксу» Михаил Мурашко.
Окончательный прогноз не может дать никто, многие медики и вовсе отказываются говорить на эту тему. Отчасти потому, что в любой момент вирус может изменить картину происходящего.
— Вирусы эволюционируют, но для них не стоит цель убить человека. Могут меняться вирулентность, патогенность. В любом случае мы не знаем пока всех факторов, которые влияют на эволюцию вируса, она может идти разными путями, — признал Чуланов.
Тем не менее уже известно, что вирус мутировал с момента заражения нулевого пациента. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное Кембриджским университетом. Ученые обнаружили три различных «варианта»
Другое исследование, посвященное второй волне распространения коронавирусной инфекции, показывает, что ее течение будет зависеть от того, на какое время вырабатывается иммунитет после перенесенного заболевания. Сейчас у ученых нет данных об этом.