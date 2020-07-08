Владельцы ярославских кафе и ресторанов собираются поднять цены

Владельцы трети ярославских кафе и ресторанов собираются поднять цены на еду. Информация об этом прозвучала 7 июля на пресс-конференции с участием мэра и рестораторов.



— 50% опрошенных владельцев ресторанов не планируют повышать цены после снятия ограничений, 32% предполагают повышение в пределах 5–15%, — озвучили данные опросов представителей сферы питания на мероприятии.



67% заведений работают в период коронавируса в формате летних кафе, доставки и навынос. Для поддержки предпринимателей в этом году в Ярославле отменили плату за размещение летних кафе, предпринимателям предоставили отсрочку по оплате ежегодного платежа за право размещения нестационарных торговых объектов. Кроме того, предложено сократить ставку ЕНВД. Сегодня этот вопрос обсудят на заседании муниципалитета.