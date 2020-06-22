«Жаль Ярославль. Хороший город был»: Илья Варламов разнёс планы городских властей по расширению дороги

— Это совсем не значит, что через несколько лет там появятся удобные тротуары, пешеходные переходы, велодорожки и выделенные полосы для общественного транспорта, — объясняет Илья Варламов. — Город хочет в два раза расширить проезжую часть, сделав восемь полос для движения автомобилей, предусмотреть карманы для общественного транспорта, а для пешеходов построить три надземных перехода. Подобные планы могли бы появиться у города лет так 60 назад, когда во всем мире считалось, что можно до бесконечности расширять дороги, пока проблема пробок не решится. Но к чему в итоге подобный подход привел? К развязкам и городским шоссе, которые разрезают город на части.



Блогер вспоминает, что подобные проекты в Ярославле уже воплощали в жизнь, и приводит пример Московского проспекта — который несколько лет назад стал шире, но пробок на нём меньше не стало.



— В Ярославле стали повторять ошибки ранней автомобилизации, когда улицы проектировались под нужды автомобилистов, — уверен урбанист. — В городе уже перед тысячелетним юбилеем под предлогом борьбы с пробками были убраны трамваи с центральных улиц города, расширен Московский проспект и на этом проспекте построены надземные пешеходные переходы, которые невозможно воспринимать иначе как издевательство над пешеходами (особенно над маломобильными). Борьбе с пробками эти меры ожидаемо не помогли. Расширенный Московский проспект стоит каждый будний день утром и вечером, также на нем происходят аварии, в том числе из-за того, что эта улица в какие-то часы превращается в бессветофорную «взлётную полосу».

