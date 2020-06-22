«Жаль Ярославль. Хороший город был»: Илья Варламов разнёс планы городских властей по расширению дороги

В Ярославле власти решили расширять дорогу на Ленинградском проспекте от улицы Волгоградской до улицы Строителей. Деньги на разработку проекта пойдут из городского бюджета. Проект должен быть закончен к 31 августа 2021 года, а стоимость закупки составила почти 22 миллиона рублей.
Блогер и урбанист Илья Варламов уверен, что эти траты лишние — этот проект, по его мнению, не станет толчком для развития города и даже наоборот усугубит ситуацию. Подробности он изложил в своём посте под названием «Жаль Ярославль. Хороший город был».
— Это совсем не значит, что через несколько лет там появятся удобные тротуары, пешеходные переходы, велодорожки и выделенные полосы для общественного транспорта, — объясняет Илья Варламов. — Город хочет в два раза расширить проезжую часть, сделав восемь полос для движения автомобилей, предусмотреть карманы для общественного транспорта, а для пешеходов построить три надземных перехода. Подобные планы могли бы появиться у города лет так 60 назад, когда во всем мире считалось, что можно до бесконечности расширять дороги, пока проблема пробок не решится. Но к чему в итоге подобный подход привел? К развязкам и городским шоссе, которые разрезают город на части.
Блогер вспоминает, что подобные проекты в Ярославле уже воплощали в жизнь, и приводит пример Московского проспекта — который несколько лет назад стал шире, но пробок на нём меньше не стало.
— В Ярославле стали повторять ошибки ранней автомобилизации, когда улицы проектировались под нужды автомобилистов, — уверен урбанист. — В городе уже перед тысячелетним юбилеем под предлогом борьбы с пробками были убраны трамваи с центральных улиц города, расширен Московский проспект и на этом проспекте построены надземные пешеходные переходы, которые невозможно воспринимать иначе как издевательство над пешеходами (особенно над маломобильными). Борьбе с пробками эти меры ожидаемо не помогли. Расширенный Московский проспект стоит каждый будний день утром и вечером, также на нем происходят аварии, в том числе из-за того, что эта улица в какие-то часы превращается в бессветофорную «взлётную полосу».
Правда, кое-что Варламову в проекте чиновников ярославской мэрии всё же понравилось. Вместе с расширением участка Ленинградского проспекта здесь планируют построить контактную сеть и продлить маршруты троллейбусов № 7 и 8 до нынешней конечной остановки автобуса в районе пересечения проспекта с улицей Строителей.
— Запланированное продление троллейбусной линии до улицы Строителей — это, пожалуй, единственная на сегодняшний день положительная сторона проекта, — говорит он.
Блогер также напомнил чиновникам, что способы борьбы с пробками уже давно известны — это грамотная организация работы общественного транспорта, организация выделенных полос, приобретение комфортабельного подвижного состава, строительство велодорожек и организация платных парковок. А строительство новых дорог, полос и развязок, по мнению Варламова, стимулирует новые пробки, поскольку привлекает на дороги дополнительные автомобили.