Над Ленинградским проспектом поставят надземные переходы: смотрим планы на его реконструкцию

Мэрия Ярославля объявила конкурс на создание проектной документации для ремонта Ленинградского проспекта. Аукцион появился на сайте госзакупок 15 июня. Ремонтировать будут участок проспекта от улицы Волгоградской до улицы Строителей. Деньги на разработку проекта пойдут из городского бюджета.
В документации закупки говорится, что проект должен быть закончен к 31 августа 2021 года. Стоимость закупки — почти 22 миллиона рублей.
Большую часть стоимости заняли основные проектные работы — больше 17 миллионов рублей. Около 550 тысяч потратят на разработку проектов светофорных объектов, остальную сумму направят на инженерные изыскания.
В одной из смет, прикрепленных к аукциону, есть статьи расходов на создание проектов трех надземных пешеходных переходов. В документе говорится о переходах в районе улиц Бабича, Волгоградской и Строителей. Мы узнали в мэрии города, действительно ли во время ремонта построят три надземных перехода.
— Объявлен аукцион, информация о переходах из техзадания. Сколько будет пешеходных переходов, решится в процессе проектирования, — заявили в городском департаменте строительства.
Заявлено в документах и проектирование шести новых светофоров. Объекты могут появиться на перекрестках Ленинградского проспекта с улицами Бабича и Волгоградской, а также в районе перекрестка около дома № 80. Светофоры могут установить также на перекрестках Ленинградского проспекта с проездом Моторостроителей и улицей Строителей. Планируется проектирование светофора на перекрестке проспекта в районе дома № 86.
В смете проектных работ заявлено строительство новой контактной сети троллейбуса протяженностью 3,42 километра, а также реконструкция существующей троллейбусной сети на участке длиной 650 метров. Продлевать сеть хотят от остановки «Улица Волгоградская» до разворотного кольца автобусов в районе улицы Строителей.
Уже в этом году отремонтируют участок проспекта от улицы Строителей до выезда из города — он попал в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В планах также перестроить 100 метров трамвайной линии и переложить 300 метров трамвайных путей. Это не единственная линия, которую хотят продлить. Накануне мы писали о схеме нового устройства троллейбусной и трамвайной сети города. Кроме того, специалисты будут разрабатывать проект диспетчерского пункта.
В ближайшее время чиновники обещают обнародовать проект трёх вариантов строительства трамвайных путей, чтобы вместе с жителями города выбрать наиболее удобный.