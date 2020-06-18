Над Ленинградским проспектом поставят надземные переходы: смотрим планы на его реконструкцию

Мэрия Ярославля объявила конкурс на создание проектной документации для ремонта Ленинградского проспекта. Аукцион появился на сайте госзакупок 15 июня. Ремонтировать будут участок проспекта от улицы Волгоградской до улицы Строителей. Деньги на разработку проекта пойдут из городского бюджета.



В документации закупки говорится, что проект должен быть закончен к 31 августа 2021 года. Стоимость закупки — почти 22 миллиона рублей.

Большую часть стоимости заняли основные проектные работы — больше 17 миллионов рублей. Около 550 тысяч потратят на разработку проектов светофорных объектов, остальную сумму направят на инженерные изыскания.