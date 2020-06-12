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Торговля в Ярославской области уже частично восстановлена

Торговля в Ярославской области уже частично восстановлена

Вчера, 11 июня, оперштаб Ярославской области сообщил, что все антикоронавирусные ограничения в регионе продлены ещё как минимум на неделю — до 22 июня. Напоминаем, что уже можно и что нельзя делать ярославцам, кто и как работает.

Что запрещено:

  • досуговые, развлекательные и другие массовые мероприятия с количеством посетителей более 50 человек;
  • ходить без маски в магазины и другие общественные места, ездить в транспорте — введённый с 16 мая обязательный масочный режим в Ярославской области никто не отменял. Нарушителям грозит штраф — от 1 до 30 тысяч рублей;
  • людям старше 65 лет по-прежнему рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.
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Массовые мероприятия по-прежнему запрещены 

Работают в обычном режиме:

  • ярмарки и рынки;
  • центры подготовки документов;
  • химчистки;
  • автосервисы и автомойки;
  • сервисы техобслуживания;
  • парикмахерские;
  • фотосалоны и фотостудии;
  • ателье и мастерские одежды и обуви.
В торговых центрах могут работать только некоторые магазины

В торговых центрах могут работать только некоторые магазины

Работают с ограничениями:

  • торговые центры. В зданиях торговых центров разрешена деятельность магазинов, реализующих продукты питания и товары первой необходимости, аптек, салонов сотовой связи, салонов красоты, парикмахерских и других субъектов сферы услуг;
  • непродовольственные магазины. Работать могут те магазины, у которых есть отдельный вход, а площадь торгового зала не превышает 400 квадратных метров;
  • санатории и гостиницы могут работать только для командировочных;
  • бани — только в тех районах области, где сохраняется благополучная эпидситуация;
  • МФЦ — оказывают весь список услуг, но по предварительной записи;
  • кафе и рестораны — только в формате доставки и навынос;
  • детские сады — открыты только дежурные группы;
  • спортивная инфраструктура — тренировки разрешены для представителей сборных команд России и регионов, профессиональных спортклубов. Профессиональные спортивные лиги могут проводить соревнования без присутствия зрителей при наличии соответствующих решений со стороны спортивных федераций.
В садиках открыты дежурные группы

В садиках открыты дежурные группы

По-прежнему не принимают посетителей:

  • фитнес-залы;
  • магазины непродовольственных товаров в торговых центрах;
  • кинотеатры и театры;
  • музеи;
  • выставки.

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коронавирускиноторговые центрыработамасочный режим
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