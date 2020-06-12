Вчера, 11 июня, оперштаб Ярославской области сообщил, что все антикоронавирусные ограничения в регионе продлены ещё как минимум на неделю — до 22 июня. Напоминаем, что уже можно и что нельзя делать ярославцам, кто и как работает.
Что запрещено:
- досуговые, развлекательные и другие массовые мероприятия с количеством посетителей более 50 человек;
- ходить без маски в магазины и другие общественные места, ездить в транспорте — введённый с 16 мая обязательный масочный режим в Ярославской области никто не отменял. Нарушителям грозит штраф — от 1 до 30 тысяч рублей;
- людям старше 65 лет по-прежнему рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.
Работают в обычном режиме:
- ярмарки и рынки;
- центры подготовки документов;
- химчистки;
- автосервисы и автомойки;
- сервисы техобслуживания;
- парикмахерские;
- фотосалоны и фотостудии;
- ателье и мастерские одежды и обуви.
Работают с ограничениями:
- торговые центры. В зданиях торговых центров разрешена деятельность магазинов, реализующих продукты питания и товары первой необходимости, аптек, салонов сотовой связи, салонов красоты, парикмахерских и других субъектов сферы услуг;
- непродовольственные магазины. Работать могут те магазины, у которых есть отдельный вход, а площадь торгового зала не превышает 400 квадратных метров;
- санатории и гостиницы могут работать только для командировочных;
- бани — только в тех районах области, где сохраняется благополучная эпидситуация;
- МФЦ — оказывают весь список услуг, но по предварительной записи;
- кафе и рестораны — только в формате доставки и навынос;
- детские сады — открыты только дежурные группы;
- спортивная инфраструктура — тренировки разрешены для представителей сборных команд России и регионов, профессиональных спортклубов. Профессиональные спортивные лиги могут проводить соревнования без присутствия зрителей при наличии соответствующих решений со стороны спортивных федераций.
По-прежнему не принимают посетителей:
- фитнес-залы;
- магазины непродовольственных товаров в торговых центрах;
- кинотеатры и театры;
- музеи;
- выставки.