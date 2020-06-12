Вчера, 11 июня, оперштаб Ярославской области сообщил, что все антикоронавирусные ограничения в регионе продлены ещё как минимум на неделю — до 22 июня. Напоминаем, что уже можно и что нельзя делать ярославцам, кто и как работает.



Что запрещено:



досуговые, развлекательные и другие массовые мероприятия с количеством посетителей более 50 человек;

ходить без маски в магазины и другие общественные места, ездить в транспорте — введённый с 16 мая обязательный масочный режим в Ярославской области никто не отменял. Нарушителям грозит штраф — от 1 до 30 тысяч рублей;