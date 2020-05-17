Режим не для всех: как в Ярославле люди соблюдают масочный режим. Фоторепортаж

В Ярославле с 16 мая начали наказывать людей за нарушение масочного режима, чтобы замедлить распространение новой коронавирусной инфекции. Горожане обязаны носить маски в магазинах, аптеках, в общественном транспорте, на остановках и в других общественных местах. Без маски можно ходить по улицам, ездить в личном авто. Мы прошлись по улицам города и посмотрели, как ярославцы соблюдают масочный режим.
29 апреля 2020
Не пропусти важное! Всё о COVID в одной рассылке
Друзья, мы решили упорядочить новостной хаос. И запускаем рассылку по коронавирусу. В ней даём все указы чиновников, всё о работе и выплате пособий, о том, как выживает бизнес, о героях.
Рассылка придёт в 18.30. В письме будет 10 самых важных материалов за сутки
Рассылка придёт в 18.30. В письме будет 10 самых важных материалов за сутки