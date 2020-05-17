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Режим не для всех: как в Ярославле люди соблюдают масочный режим. Фоторепортаж

Мы прогулялись по городу — показываем вам, как надо и как не надо

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В магазинах могут отказаться обслуживать покупателя без маски, но и сотрудники торговых залов зачастую разгуливают между витрин с масками на подбородках

В магазинах могут отказаться обслуживать покупателя без маски, но и сотрудники торговых залов зачастую разгуливают между витрин с масками на подбородках

В Ярославле с 16 мая начали наказывать людей за нарушение масочного режима, чтобы замедлить распространение новой коронавирусной инфекции. Горожане обязаны носить маски в магазинах, аптеках, в общественном транспорте, на остановках и в других общественных местах. Без маски можно ходить по улицам, ездить в личном авто. Мы прошлись по улицам города и посмотрели, как ярославцы соблюдают масочный режим.

В транспорте большинство людей ездит в масках, но и без масок пассажиров хватает

В транспорте большинство людей ездит в масках, но и без масок пассажиров хватает

Масочный режим соблюдают не все, а ведь на остановку нужно приходить уже с закрытым СИЗом лицом

Масочный режим соблюдают не все, а ведь на остановку нужно приходить уже с закрытым СИЗом лицом

Масочный режим нарушает не только молодёжь, пожилые люди из зоны риска тоже ходят по магазинам с открытыми носом и ртом

Масочный режим нарушает не только молодёжь, пожилые люди из зоны риска тоже ходят по магазинам с открытыми носом и ртом

Теперь в маршрутку — только в маске. Но водители и кондукторы могут лишь рекомендовать это делать, заставлять они не уполномочены

Теперь в маршрутку — только в маске. Но водители и кондукторы могут лишь рекомендовать это делать, заставлять они не уполномочены

А вот так не считается — маска должна закрывать не только рот, но и нос. За такое ношение тоже могут оштрафовать

А вот так не считается — маска должна закрывать не только рот, но и нос. За такое ношение тоже могут оштрафовать

Таксисты тоже должны быть в масках, но правила соблюдают не все

Таксисты тоже должны быть в масках, но правила соблюдают не все

Большинство ярославцев перед входом в магазин всё же закрывает лицо маской. А многие с ней, купив продукты, идут и до самого дома

Большинство ярославцев перед входом в магазин всё же закрывает лицо маской. А многие с ней, купив продукты, идут и до самого дома

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