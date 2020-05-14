В Ярославской области ввели масочный режим. С 16 мая его соблюдение станет обязательным, а нарушителей будут штрафовать.
— Мы предпринимаем максимальные усилия, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, и для этого у нас вводится обязательный масочный режим с 16 мая, — объяснил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Неприятная, но вынужденная мера. Она необходима для безопасности жителей региона и принята для заботы о жизни и здоровье ярославцев.
Эту тему сейчас обсуждают если не все, то почти все. Мы узнали, что думают жители региона о масочном режиме и штрафах за его несоблюдение.
Олег Леонтьев, депутат:
— В правилах, которые приняла Ярославская область, написано, что режим действует только когда людей обеспечили средствами индивидуальной защиты. Делать это должны федеральные и муниципальные власти или предприятия. То есть пришёл человек на завод, ему выдали маску или респиратор, а я не надеваю её, то тогда я становлюсь нарушителем и меня можно штрафовать. На основании чего людей собираются штрафовать, я не понимаю.
Александр Фролов, политолог:
— Вопрос достаточно спорный. Первоначально региональной власти нужно отрегулировать ценообразование на средства индивидуальной защиты и их доступность. Также непонятен механизм контроля за соблюдением режима. Реализация данных мер с одной стороны нужна, но с другой стороны из-за вышеупомянутых факторов может негативно отразиться на материальном положении людей.
Максим Семёнов, врач, музыкант:
— Я за ношение маски — это снизит риски инфицирования респираторными инфекциями. Насчет штрафов: если это не приобретёт уродливые формы, как у нас это обычно бывает, то они оправданы. Но обязательно и настойчиво всем ответственным службам необходимо тщательно обучать людей правильно пользоваться средствами защиты. И ещё — многие предприятия, торговые центры, салоны красоты, парикмахерские и другие заведения обязаны обеспечивать масками и антисептиками своих гостей бесплатно.
Денис Сахаров, радиоведущий:
— Полностью согласен с этим правилом. Если бы наши люди были более социально активными, соблюдали самоизоляцию, таких проблем бы не было. Маски действительно помогут в борьбе с вирусом, однако в виду того что цены на маски выросли, хочется, чтобы власти помогли всем слоям населения в решении этого вопроса — поставить, к примеру, волонтеров, которые будут раздавать эти маски.
Павел Яковлев, художник:
— Я за то, чтобы маски носили, только бы пораньше ввести такие меры, как, например, в Германии — больше двух человек не собираться. А то такое чувство, что власти не умеют страной управлять.
Алёна Иванова, детский психолог:
— Масочный режим — это хорошо, хоть и дико неудобно. Но, если уж штрафовать решили, то хоть пусть всем выдадут или хотя бы по адекватной цене везде можно было купить. Ладно кто шить умеет. А что мне, теперь с простыней на «моське» ходить? Землю — крестьянам, заводы — рабочим, ярославцам — намордники!
Вадим Гурьянов, активист:
— Все говорят о том, что маски должны раздавать бесплатно. Да, это так, но будем реалистичны: на какие деньги город-полубанкрот их должен закупить? Маски можно сшить самому, заказать изготовление или купить готовые. К примеру, наши волонтёры заказали себе крутые многоразовые маски всего лишь за 250 рублей за штуку. Понятное дело, что маски не защищают от попадания вируса в полной мере, однако вы будете меньше трогать своё лицо. Несмотря на малую эффективность, снижение распространения всё равно будет — об этом говорят все эпидемиологи. Не можете купить/сделать маску — сидите дома, да и с маской на улицу лучше не выходить. Это тот случай, когда мы можем спасти мир, не вставая с дивана. Пожалуйста, сидите дома и работайте онлайн.
Екатерина Москвина, маркетолог, блогер:
— Вроде тема здравая, и даже логичная. В стране эпидемия, меры нужны. Но, если подумать и приземлиться, то бред, конечно. Маски стоят как пол-лунопарка в магазинах, а их менять нужно раз в час. Перчатки — примерно такая же история. И, зная наших полицейских, мы за маски заплатим, за перчатки заплатим и штраф заплатим. Вот тебе и «Простоквашино» — чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет.
Марина Коробова, менеджер по рекламе:
— На улице тяжко постоянно в маске ходить. Да и людей сейчас мало в городе, поэтому дистанция соблюдается. А вот в магазинах и транспорте маски носить надо. Без штрафов заставить людей это делать невозможно.
Артём Королёв, таксист:
— Думаю, что у людей будет много проблем. С одной стороны, когда все будут в масках, безопаснее. Но всякое в жизни бывает — может, у кого-то и денег нет на эти маски? Для меня, например, их покупка стала существенной статьёй расходов.
Анна Токарева, продавец:
Власти всё правильно сделали. Но, к сожалению, уже слишком поздно — вирус уже не остановить, пока все не переболеют и у людей не выработается иммунитет. А вот поштрафовать людей у нас власть всегда любила.
Александр, читатель 76.RU:
— Народ и так весь озлобили. Чего добиваетесь? Такое ощущение, что мы на грани грандиозного шухера.
Напомним, что с 10 мая в Ярославской области действует масочный режим. Сейчас всем рекомендуется носить маски в общественных местах, а с 16-го числа это станет обязательным требованиям. Без маски на лице будет запрещено появляться в магазинах, аптеках, общественном транспорте и такси, органах власти, в обслуживающих населения организациях, медицинских организациях, аэропортах и вокзалах, а также на остановках, автозаправках и работающих предприятиях.