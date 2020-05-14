Павел Яковлев, художник:



— Я за то, чтобы маски носили, только бы пораньше ввести такие меры, как, например, в Германии — больше двух человек не собираться. А то такое чувство, что власти не умеют страной управлять.



Алёна Иванова, детский психолог:



— Масочный режим — это хорошо, хоть и дико неудобно. Но, если уж штрафовать решили, то хоть пусть всем выдадут или хотя бы по адекватной цене везде можно было купить. Ладно кто шить умеет. А что мне, теперь с простыней на «моське» ходить? Землю — крестьянам, заводы — рабочим, ярославцам — намордники!



Вадим Гурьянов, активист:



— Все говорят о том, что маски должны раздавать бесплатно. Да, это так, но будем реалистичны: на какие деньги город-полубанкрот их должен закупить? Маски можно сшить самому, заказать изготовление или купить готовые. К примеру, наши волонтёры заказали себе крутые многоразовые маски всего лишь за 250 рублей за штуку. Понятное дело, что маски не защищают от попадания вируса в полной мере, однако вы будете меньше трогать своё лицо. Несмотря на малую эффективность, снижение распространения всё равно будет — об этом говорят все эпидемиологи. Не можете купить/сделать маску — сидите дома, да и с маской на улицу лучше не выходить. Это тот случай, когда мы можем спасти мир, не вставая с дивана. Пожалуйста, сидите дома и работайте онлайн.

