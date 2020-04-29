Спасатели подняли со дна Волги куски смытой набережной. Часть гранитной и мраморной облицовочной плитки снесло водой и льдом в реку во время зимнего потопа. Сейчас идет восстановление набережной и Стрелки после зимнего потопа.
— Водолаз Владимир Иванов находил под водой фрагменты облицовки, закреплял веревкой, затем уже остальные спасатели аккуратно вытаскивали их из воды.
Поднятую спасателями плитку строители вернут на место и закрепят более основательно. Набережная вновь будет радовать гостей и жителей города, — прокомментировали в ЦГЗ Ярославля.
Напомним, зимний паводок в начале февраля наделал немало бед в Ярославской области. Большего всего пострадали Рыбинск, Ярославль и Ярославский район. За неделю под воду ушли дачи, дороги, набережные.