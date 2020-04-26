Сегодня, 26 апреля, около 60 человек вышли на Советскую площадь в Ярославле — выразили несогласие с планами властей ввести цифровые пропуска. Несогласные называют это электронным концлагерем.

Среди гуляющих был Александр Воробьев. Двумя днями ранее он писал на своей странице в фейсбуке, что «депутаты от КПРФ направили письмо губернатору против "электронного концлагеря"», но на официальном сайте партии сказано, что о сегодняшней акции «Воробьев узнал случайно и пришёл послушать, поддержать граждан и донести их требования до руководства региона».