Сегодня, 26 апреля, около 60 человек вышли на Советскую площадь в Ярославле — выразили несогласие с планами властей ввести цифровые пропуска. Несогласные называют это электронным концлагерем.
Среди гуляющих был Александр Воробьев. Двумя днями ранее он писал на своей странице в фейсбуке, что «депутаты от КПРФ направили письмо губернатору против "электронного концлагеря"», но на официальном сайте партии сказано, что о сегодняшней акции «Воробьев узнал случайно и пришёл послушать, поддержать граждан и донести их требования до руководства региона».
— Это была свободная прогулка. Люди просто ходят, гуляют, дышат воздухом, радуются жизни, говорят о простых и всем понятных вещах. Заодно посмотрели, как убирают центр. Это не акция протеста! Это не митинг, не демонстрация, не против властей, а против жизни под «колпаком». Я, кстати, был в маске, — рассказал блогер Евгений Иванов, снявший прогулку на фото.
Как считаете, надо вводить электронные пропуска?
Власти Ярославля на этой неделе заявили о тестировании системы электронных пропусков — по аналогии с Москвой. Пока идет проверка системы, губернатор пытался объяснить, зачем она нужна. Но в обязательном порядке пропуска для передвижения по городу на данный момент не требуются.