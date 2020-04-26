В Ярославской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 42 человек. Итого с начала пандемии в регионе заболели 384 человека. Где прибавилось количество заболевших за сутки (данные на 26 апреля):
Некрасовский район — плюс 1;
Рыбинский район — плюс 6;
Рыбинск — плюс 9;
Ярославль — плюс 9;
Некрасовский район — плюс 1;
Гаврилов-Ямский район — плюс 8;
Ростовский район — плюс 1;
Борисоглебский район — плюс 1;
Угличский район — плюс 6.
Полная карта по районам:
Также от коронавирусной инфекции вылечились ещё три человека.
Всего с начала пандемии цифры на сегодняшний день в Ярославской области такие:
— выздоровевших — 26 человек;
— умерших — 3 человека;
— на лечении — 355 пациентов;
— лабораторных исследований за сутки — 479;
— на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 114 человек;
— на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1181 человек.