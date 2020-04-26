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Всего в стране зарегистрировано больше 80 тысяч случаев коронавируса

Всего в стране зарегистрировано больше 80 тысяч случаев коронавируса

Федеральный оперштаб выдал новые данные по заражению коронавирусом, актуальные на 26 апреля. Ярославская область остаётся в первой половине списка по заболеванию. За сутки у нас выявлено ещё 42 случая заражения коронавирусом.

— За последние сутки в России подтвержден 6361 случай новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них 2920 (45,9%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 517 человек, — рассказали в федеральном оперативном штабе. — Всего в стране зарегистрировано 80 949 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 6767 человек.

Также за сутки зафиксировано 66 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 747 человек.

Теперь ждём уточнения данных конкретно по Ярославской области — от регионального оперативного штаба.

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