В храм пустят не всех: всё о коронавирусе в Ярославской области в режиме онлайн

Десять раз пожалели, что вообще попросили вас показать своё последнее фото из отпуска. Обзавидовались, повздыхали, поплакали. Как хочется вернуться в те дни, когда можно было беззаботно нежиться на пляже, купаться или кататья по горам на сноуборде...



Ну ладно, давайте хоть полюбуемся на те моменты отпуска, которые мы успели ухватить.



Отпускной фотоальбом.