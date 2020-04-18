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Тема дня Вообще без симптомов: история заболевшей
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Город Всё о коронавирусе Онлайн-трансляция

В храм пустят не всех: всё о коронавирусе в Ярославской области в режиме онлайн

Вся оперативная информация о COVID-19 в Ярославской области, актуальная на 18 апреля, в хронике дня

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Праздничные выходные так и манят пойти в гости. Но не стоит

Праздничные выходные так и манят пойти в гости. Но не стоит

Привет, друзья!

Мы понимаем, как хочется бросить всё и отправиться в гости или на прогулку с друзьями. Но лучше перетерпеть. Количество заболевших коронавирусом в Ярославской области увеличивается с каждым днём.
Мы каждый день в режиме онлайн рассказываем вам, как меняется вокруг ситуация из-за распространения коронавирусной инфекции.

Читайте новости онлайн и оставайтесь дома.

Ольга Прохорова

В переславской епархии зайти на пасхальную службу дадут только тем прихожанам, которые попали в заранее составленные списки. О решении принять такие серьезные меры предосторожности в период пандемии сообщил епископ Переславский и Угличский Феоктист — волнуются из-за возможного наплыва москвичей.

Ольга Прохорова

Мы понимаем, что всё серьёзно, но у наших котов терпение тоже не железное.
В комментариях к посту в группе Вконтакте собираем фото ваших котиков на самоизоляции (как они вас ещё терпят?).

Ольга Прохорова

Ой. Реакция на новость о том, что следователи будут отслеживать фейк-ньюс (и распространителей ложной информации о коронавирусе будут штрафовать):

Надо штрафовать за фейкньюс о коронавирусе?

    Ольга Прохорова

    Десять раз пожалели, что вообще попросили вас показать своё последнее фото из отпуска. Обзавидовались, повздыхали, поплакали. Как хочется вернуться в те дни, когда можно было беззаботно нежиться на пляже, купаться или кататья по горам на сноуборде...

    Ну ладно, давайте хоть полюбуемся на те моменты отпуска, которые мы успели ухватить.

    Отпускной фотоальбом.

    Анна Ёлкина

    Пасхальная служба онлайн

    Друзья! И духовенство, и медики просят нас поберечь своё здоровье и даже в светлый праздник Пасхи побыть дома.

    Но пасхальное богослужение вы не пропустите! На нашем сайте 76.RU будет прямой эфир из Успенского собора. Служба начнётся 18 апреля в 23.30. Так что посидите дома и посмотрите всё онлайн.

    Анна Ёлкина

    Как коронавирус захватил Россию? Показываем за 30 секунд, а сами сидим дома партизанами:

    Анна Ёлкина

    Если вы что-то пропустили (а это теперь не трудно), то вот все новости о коронавирусе за последние сутки коротко:

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    выходныеПасха 2020
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