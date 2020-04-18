В храм пустят не всех: всё о коронавирусе в Ярославской области в режиме онлайн

В переславской епархии зайти на пасхальную службу дадут только тем прихожанам, которые попали в заранее составленные списки. О решении принять такие серьезные меры предосторожности в период пандемии сообщил епископ Переславский и Угличский Феоктист — волнуются из-за возможного наплыва москвичей.
Мы понимаем, что всё серьёзно, но у наших котов терпение тоже не железное.
В комментариях к посту в группе Вконтакте собираем фото ваших котиков на самоизоляции (как они вас ещё терпят?).
Ой. Реакция на новость о том, что следователи будут отслеживать фейк-ньюс (и распространителей ложной информации о коронавирусе будут штрафовать):
Надо штрафовать за фейкньюс о коронавирусе?
Десять раз пожалели, что вообще попросили вас показать своё последнее фото из отпуска. Обзавидовались, повздыхали, поплакали. Как хочется вернуться в те дни, когда можно было беззаботно нежиться на пляже, купаться или кататья по горам на сноуборде...
Ну ладно, давайте хоть полюбуемся на те моменты отпуска, которые мы успели ухватить.
Отпускной фотоальбом.
Пасхальная служба онлайн
Друзья! И духовенство, и медики просят нас поберечь своё здоровье и даже в светлый праздник Пасхи побыть дома.
Но пасхальное богослужение вы не пропустите! На нашем сайте 76.RU будет прямой эфир из Успенского собора. Служба начнётся 18 апреля в 23.30. Так что посидите дома и посмотрите всё онлайн.
Как коронавирус захватил Россию? Показываем за 30 секунд, а сами сидим дома партизанами:
Если вы что-то пропустили (а это теперь не трудно), то вот все новости о коронавирусе за последние сутки коротко:
- Выявлено еще 19 новых случаев заражения коронавирусом в Ярославской области, за всё время это уже 81 заболевший.
- В Рыбинске у врача выявили коронавирус: на карантин закрыли целое отделение.
- Где больше всего болеет коронавирусом: карта.
- В правительстве рассказали кто болеет коронавирусом чаще мужчины или женщины.
- Во время пасхи в храмах будут действовать новые санитарные нормы.
- Двое больных в Ярославской области коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.