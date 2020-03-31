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«Эшелон Победы» — это федеральные проект, который охватывает сразу несколько регионов

«Эшелон Победы» — это федеральные проект, который охватывает сразу несколько регионов

Патриотические акции в год 75-летия Победы в Ярославле начнут проводить уже с начала апреля. Второго числа к перрону вокзала Ярославль-Главный прибудет «Эшелон Победы». Ожидается, что мероприятие будет массовым, поэтому в районе вокзала будут перекрывать движение.

— В этот день с 8:00 до 20:30 будет введено временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств на привокзальной площади в районе дома № 1 по улице Павлика Морозова, — сообщили в мэрии Ярославля.

Ранее власти федерального и регионального уровня призывали людей отказаться от посещения людных мест, а по возможности и вовсе оставаться дома из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Также были введены карантинные меры — закрыли торговые центры, кафе, парикмахерские и другие заведения, сократили автобусное и железнодорожное сообщение, а также приостановили работу всех учебных заведений.

По последним данным, в Ярославской области находятся три человека, у которых официально подтверждено заболевание коронавирусом. Два пациента находятся в областной инфекционной больнице, один — в Ростовской ЦРБ.

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75-летие ПобедыЭшелон Победыкоронавирус
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