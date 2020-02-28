«Машина на заборе, ребёнок задыхается»: таксист, спасший маму с малышом, рассказал, как всё было

Это таксист из Ярославля Виталий Красильников, который спас на дороге маму с грудным ребёнком. Всё случилось в Брагино: в ДТП попала машина скорой, в которой в тот момент находились мама с малышом. Спас их, отвезя в больницу, как раз Виталий Красильников. Порталу 76.RU рассказал, как всё было. Публикуем его видеорассказ.