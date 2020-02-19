Первого ярославского губернатора выгнали из именной ложи в «Арене-2000», которую он строил

Сегодня весь Ярославль обсуждает историю, случившуюся с бывшим губернатором Анатолием Лисицыным. Политик на своей странице в Facebook рассказал, что его больше не пустят в именную ложу в «Арене-2000», из которой он смотрел хоккей.

— Это губернаторская центральная ложа, где было моё именное кресло, которое мне вручили в 2001-м. Две недели назад мне сказали, что недовольны присутствием моим в ложе, мол, может, в соседнюю перейдёшь. А вчера мне сказали: для тебя ложа закрыта, если придёшь, тебя не пустят, — рассказал 76.RU Анатолий Лисицын. — Обычно в этой ложе находится только губернатор и его гости, почти три года мы с ним там пересекались. Я слово плохого не говорю в его адрес, его не трогаю, существует корпоративный принцип: губернатор губернатора не должен критиковать. Ни Вахруков, ни Ястребов такого не делали.