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Первого ярославского губернатора выгнали из именной ложи в «Арене-2000», которую он строил

Что ответили в ледовом дворце на это

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Первого ярославского губернатора выгнали из губернаторской ложи

Первого ярославского губернатора выгнали из губернаторской ложи

Сегодня весь Ярославль обсуждает историю, случившуюся с бывшим губернатором Анатолием Лисицыным. Политик на своей странице в Facebook рассказал, что его больше не пустят в именную ложу в «Арене-2000», из которой он смотрел хоккей. 

— Это губернаторская центральная ложа, где было моё именное кресло, которое мне вручили в 2001-м. Две недели назад мне сказали, что недовольны присутствием моим в ложе, мол, может, в соседнюю перейдёшь. А вчера мне сказали: для тебя ложа закрыта, если придёшь, тебя не пустят, — рассказал 76.RU Анатолий Лисицын. — Обычно в этой ложе находится только губернатор и его гости, почти три года мы с ним там пересекались. Я слово плохого не говорю в его адрес, его не трогаю, существует корпоративный принцип: губернатор губернатора не должен критиковать. Ни Вахруков, ни Ястребов такого не делали.

Политику предложили соседнюю ложу, но он отказался и ушёл смотреть хоккей в основной зал. 

Именно Анатолий Лисицын, будучи губернатором Ярославской области, нашёл деньги на строительство ледового дворца — 10 миллионов долларов

В «Арене-2000» свой поступок не захотели объяснять.

— Не будет комментариев с нашей стороны, — ответил пресс-секретарь Александр Саханов. 

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Арена-2000Анатолий Лисицын
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КОММЕНТАРИИ (16)

Гость
19 фев 2020 в 16:18

Почему бы тогда каждому из строителей Арены не дать по именной ложе? Строили строители (рабочие, каменщики, крановщики, прорабы, инженеры.....), или нет? И ещё, Волончунас, например, зоопарк "строил". Так что - ему именной вольер дать? Вообще-то всё строили тысячи ярославцев, а вот досталось всё единицам. Кто успел прихватить. СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Гость
19 фев 2020 в 16:14

ну а как вы хотели
кто не с нами, тот против нас - основной принцип ЕР

ваш господин
19 фев 2020 в 16:14

поближе к народу надо быть анатоле , а то понимаешь ложи , джакузи и смузи в гамаке на каблуках😁