«Она дико орала»: в Ярославле вороны заклевали вмёрзшую в пруд утку

Ярославцы с волнением следят за судьбой уток, не улетевших на зимовку с пруда в парке «Нефтяник». Для некоторых птиц это заканчивается гибелью.

Пруд уже замёрз полностью, причем так, что по нему спокойно может пройти человек.

Сегодня один из местных жителей вышел на лед посмотреть, как помочь уточке, вмёрзшей в лед. Оказалось, лапы у птицы не примерзли. Она ходит по льду в середине пруда, но не улетает. А вот второй уточке, которая тоже не улетела в теплые края, не повезло — её растерзали.

— Вечером птица дико орала, её заклевали вороны, — говорят местные жители.

В соцсетях обсуждают, почему не все утки летят на юг с наступлением холодов. Винят в этом самих ярославцев, избаловавших уток прикормом.