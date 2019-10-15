В Ярославле пенсионеры устроили драку за продукты из помойки

В социальных сетях обсуждают видео, на котором видно, как шесть человек набросились на один мусорный контейнер и копошатся в нём. Автор ролика выложил снятые кадры в паблик «Жесть Ярославль» и прокомментировал происходящее:



— Сначала не поняли, что за возня. Даже драка была. Оказалось, вывезли контейнер с просроченными продуктами из супермаркета через дорогу. В толпе — бабушки и дедушки, нужда заставила.

