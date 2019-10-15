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В Ярославле пенсионеры устроили драку за продукты из помойки

Видеозапись инцидента попала в интернет, и её обсуждают в социальных сетях

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Пенсионеры набросились растаскивать просроченные продукты из помойки

Пенсионеры набросились растаскивать просроченные продукты из помойки

В социальных сетях обсуждают видео, на котором видно, как шесть человек набросились на один мусорный контейнер и копошатся в нём. Автор ролика выложил снятые кадры в паблик «Жесть Ярославль» и прокомментировал происходящее:

— Сначала не поняли, что за возня. Даже драка была. Оказалось, вывезли контейнер с просроченными продуктами из супермаркета через дорогу. В толпе — бабушки и дедушки, нужда заставила.

Видео: Жесть Ярославль / Vk.com

Бывали в Ярославле и другие скандалы, связанные с тем, что выкинули на помойку. Как-то на контейнерной площадке нашли квитанции за ЖКХ, которые должны были разнести по почтовым ящикам.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    15 окт 2019 в 16:01

    Радуйтесь В. В. и Д. А. пенсионная реформа в действии! Скоро мусора не будет в Ярославле, все будет съедено. Будут ездить пустые мусоровозы Хартии, а её московские владельцы будут и дальше собирать с людей деньги не за что!

    Максим
    15 окт 2019 в 16:01

    Встаём с колен, что не понятно?

    15 окт 2019 в 15:58

    Видимо пенсы не знают, что их прожиточный уровень высок, как вещает министр финансов? Он заявил, что пенсы идут подрабатывать ради удовольствия.