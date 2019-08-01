«Больным и старикам здесь не место»: в Рыбинске раскритиковали пандус, перегороженный забором

Бессмысленный и абсурдный пандус на улице в Рыбинске возмутил местных урбанистов. Выглядит цинично даже — поперек пологого спуска для тех, кто передвигается на колясках, стоит железный забор. О нём как о явлении поговорил представитель сообщества «Рыбинский урбанист». Публикуем колонку.



У нас принято относиться к доступной среде как к формальности. Главное — поставить галочку, что она есть, а как этим будут пользоваться люди — уже никого не волнует.



Да, этот пример взят из самого центра Рыбинска, и подобных насмешек можно привести огромное количество. Такое, кроме как пандусом головного мозга, не назовёшь. Ну вот почему нельзя было сделать склон на всём участке и не городить эти две ступеньки?



Именно так доступная среда и рисуется на бумаге, а в реальности на пути встречаются только одни ступеньки и заборы. Город как бы намекает, что он для молодых и здоровых, а остальным здесь просто нечего делать.

