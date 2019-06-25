В Ярославле начался бессрочный антимусорный протест

В Ярославле у памятника Ленину на Красной площади началась бессрочная акция. Люди выходят, чтобы поддержать борцов с мусорным полигоном в Шиесе в Архангельской области. Участники акции одеты в зеленые жилеты, с собой берут листовки и всем, кто захочет слушать, рассказывают о проблеме полигона на севере.

— Приходили двое с Архангельской области с рассказами об обстановке на Шиесе из первых рук, — рассказали организаторы акции «ЭкоБессрочка».



Сейчас по стране действует 12 таких бессрочек. Пять из них — в Архангельской области. Кроме того, ярославцы и сами съездили на Шиес, чтобы посмотреть на все происходящее там своими глазами. Сейчас в этом месте строят полигон под московский мусор. Такая же проблема была в Ярославле, когда и к нам повезли столичные отходы.