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Город

В Ярославле начался бессрочный антимусорный протест

Люди держат вахту в поддержку Шиеса каждый день

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Прохожим раздают листовки

Фото: «ЭкоБессрочка»

В Ярославле у памятника Ленину на Красной площади началась бессрочная акция. Люди выходят, чтобы поддержать борцов с мусорным полигоном в Шиесе в Архангельской области. Участники акции одеты в зеленые жилеты, с собой берут листовки и всем, кто захочет слушать, рассказывают о проблеме полигона на севере.

— Приходили двое с Архангельской области с рассказами об обстановке на Шиесе из первых рук, — рассказали организаторы акции «ЭкоБессрочка».

Сейчас по стране действует 12 таких бессрочек. Пять из них — в Архангельской области. Кроме того, ярославцы и сами съездили на Шиес, чтобы посмотреть на все происходящее там своими глазами. Сейчас в этом месте строят полигон под московский мусор. Такая же проблема была в Ярославле, когда и к нам повезли столичные отходы.

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