Ярославцы смогут отслеживать движение автобусов и маршруток онлайн

Теперь ярославцам будет ещё проще дождаться нужного транспорта на остановке. В Ярославле запускается сервис «Яндекс.Транспорт», через который можно будет отследить движение транспорта онлайн. Накануне в правительстве региона подписали соглашение о запуске сервиса.

— Специальное приложение «Яндекс.Транспорт» позволяет пассажиру легко узнать, где в настоящий момент движется нужный автобус или маршрутка, — рассказал представитель «Яндекса» Федор Дубатовка. — Информация обновляется каждые 30 секунд. При нажатии на иконку остановки можно увидеть список всех номеров транспорта, которые через нее проходят, а также проложить маршрут до нужной точки.

