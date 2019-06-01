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Город

Ярославцы смогут отслеживать движение автобусов и маршруток онлайн

Новый сервис скоро заработает также для междугородних маршрутов

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Теперь будет проще узнать, когда приедет маршрутка

Фото: Александра Савельева

Теперь ярославцам будет ещё проще дождаться нужного транспорта на остановке. В Ярославле запускается сервис «Яндекс.Транспорт», через который можно будет отследить движение транспорта онлайн. Накануне в правительстве региона подписали соглашение о запуске сервиса. 

— Специальное приложение «Яндекс.Транспорт» позволяет пассажиру легко узнать, где в настоящий момент движется нужный автобус или маршрутка, — рассказал представитель «Яндекса» Федор Дубатовка. — Информация обновляется каждые 30 секунд. При нажатии на иконку остановки можно увидеть список всех номеров транспорта, которые через нее проходят, а также проложить маршрут до нужной точки.

Пока на карте будет отображаться только Ярославль, а также 94 пригородных маршрута. 

Также в Ярославле запустят экспериментальные минские автобусы.

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

общественный транспорт«Яндекс»

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
1 июн 2019 в 13:34

Транспорт Ярославля приложение работает давно!!!