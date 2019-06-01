Ярославцы смогут отслеживать движение автобусов и маршруток онлайн

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Новый сервис скоро заработает также для междугородних маршрутов
Теперь будет проще узнать, когда приедет маршрутка
Теперь ярославцам будет ещё проще дождаться нужного транспорта на остановке. В Ярославле запускается сервис «Яндекс.Транспорт», через который можно будет отследить движение транспорта онлайн. Накануне в правительстве региона подписали соглашение о запуске сервиса.
— Специальное приложение «Яндекс.Транспорт» позволяет пассажиру легко узнать, где в настоящий момент движется нужный автобус или маршрутка, — рассказал представитель «Яндекса» Федор Дубатовка. — Информация обновляется каждые 30 секунд. При нажатии на иконку остановки можно увидеть список всех номеров транспорта, которые через нее проходят, а также проложить маршрут до нужной точки.
Пока на карте будет отображаться только Ярославль, а также 94 пригородных маршрута.
Также в Ярославле запустят экспериментальные минские автобусы.