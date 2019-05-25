«Оборзели тотально»: журналист 76.RU о том, как Ярославль в День города превратился в автосвалку

Это просто праздник какой-то! Праздник тотальной наглости и безнаказанности, а не только День города. В этот день Ярославль похож на свалку машин. Запрет парковки в историческом центре каждый праздник почему-то воспринимается автомобилистами как призыв запарковать всё возможное ближайшее пространство. На газонах, тротуарах, под запрещающими знаками — везде.
— Ребята, вы в курсе, что здесь парковка запрещена? — спрашиваю у парней на Октябрьской площади, которые как раз стояли у своей машины, припаркованной ровно под знаком «Остановка и стоянка запрещены».
— Это почему запрещена?
— Потому что такой знак здесь.
— Ну, так все же стоят.
Ребят, а вы зачем как все? Как вот эти все, кто сегодня даже не получит штраф за эту наглость, а значит, может нарушить и в следующий раз, и ещё, и еще.
И почему-то сотрудники ГИБДД, бодро разворачивающие всех у перекрытых улиц, не замечают водителей, нагло паркующихся у них под носом.
Всеобщее наплевательство в день праздника — так мы любим свой город?