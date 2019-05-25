25 мая суббота
СЕЙЧАС +17°С
usd 64.61
eur 72.32
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! И заодно мы ввели постмодерацию - то есть ваш комментарий на сайте появляется сразу, как только вы его отправили. Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +17°С
usd 64.61
eur 72.32
Город
Мнение

«Оборзели тотально»: журналист 76.RU о том, как Ярославль в День города превратился в автосвалку

Почему ярославцы повально нарушают, а их никто не наказывает?

Поделиться

911
2 Обсудить

Все новости

Все новости

Анна возмущена тем, как паркуются автовладельцы

Фото: Анна Ёлкина

Это просто праздник какой-то! Праздник тотальной наглости и безнаказанности, а не только День города. В этот день Ярославль похож на свалку машин. Запрет парковки в историческом центре каждый праздник почему-то воспринимается автомобилистами как призыв запарковать всё возможное ближайшее пространство. На газонах, тротуарах, под запрещающими знаками — везде. 


— Ребята, вы в курсе, что здесь парковка запрещена? — спрашиваю у парней на Октябрьской площади, которые как раз стояли у своей машины, припаркованной ровно под знаком «Остановка и стоянка запрещены». 

— Это почему запрещена? 

— Потому что такой знак здесь. 

— Ну, так все же стоят. 


Ребят, а вы зачем как все? Как вот эти все, кто сегодня даже не получит штраф за эту наглость, а значит, может нарушить и в следующий раз, и ещё, и еще.

И почему-то сотрудники ГИБДД, бодро разворачивающие всех у перекрытых улиц, не замечают водителей, нагло паркующихся у них под носом.

Всеобщее наплевательство в день праздника — так мы любим свой город?

По теме

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

День города - 2019

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (2)

Гостья
25 мая 2019 в 20:27

А всё потому что у нас нет эвакуаторов. Если бы они работали никто бы не брасал свои корыта где не придется.

uder
25 мая 2019 в 20:58

Журналист 76.ру? Кто журналист? Елкина журналист?
Совсем оборзели!