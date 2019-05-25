«Оборзели тотально»: журналист 76.RU о том, как Ярославль в День города превратился в автосвалку

Это просто праздник какой-то! Праздник тотальной наглости и безнаказанности, а не только День города. В этот день Ярославль похож на свалку машин. Запрет парковки в историческом центре каждый праздник почему-то воспринимается автомобилистами как призыв запарковать всё возможное ближайшее пространство. На газонах, тротуарах, под запрещающими знаками — везде.





— Ребята, вы в курсе, что здесь парковка запрещена? — спрашиваю у парней на Октябрьской площади, которые как раз стояли у своей машины, припаркованной ровно под знаком «Остановка и стоянка запрещены».