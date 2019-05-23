В Ярославле уничтожили гранитную табличку Бориса Немцова

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Соратники политика собрались в полицию
Табличку рушат уже третий раз
В Ярославле уничтожили памятную табличку на доме, в котором жил оппозиционный политик Борис Немцов. Об этом сегодня утром рассказал житель этого дома по улице Трефолева.
Табличку из гранита установили в конце февраля, накануне годовщины убийства политика. На ней был выгравирован портрет Бориса Немцова со словами «В этом доме жил Борис Немцов. Гражданин и патриот России».
— Почему вандалы так себя ведут в центре Ярославля? Они чувствуют свою безнаказанность, крушат фасады. Это обидно. Кто это может быть, кому это выгодно — неизвестно. Мы напишем заявление в правоохранительные органы, — рассказал Василий Цепенда, автор идеи с табличкой.
Впервые табличку повесили в день рождения Бориса Немцова, когда ему могло бы исполниться 58 лет.
Борис Немцов был убит шестью выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Спустя 2,5 года его убийца услышал приговор — 19 лет лишения свободы. До своей смерти он являлся депутатом Ярославской областной думы, избравшись в региональный парламент в 2013 году. В Ярославле оппозиционный политик требовал увольнения действующего губернатора, боролся с коррупционерами и отдавал свою зарплату депутата на помощь жителям города.
Можно по разному относиться к Немцову, но зачем беспредельничать?!?
Хорошо бы поймать и заставить ответить за содеянное и ущерб возместить