В Ярославле уничтожили гранитную табличку Бориса Немцова

В Ярославле уничтожили памятную табличку на доме, в котором жил оппозиционный политик Борис Немцов. Об этом сегодня утром рассказал житель этого дома по улице Трефолева.



Табличку из гранита установили в конце февраля, накануне годовщины убийства политика. На ней был выгравирован портрет Бориса Немцова со словами «В этом доме жил Борис Немцов. Гражданин и патриот России».



— Почему вандалы так себя ведут в центре Ярославля? Они чувствуют свою безнаказанность, крушат фасады. Это обидно. Кто это может быть, кому это выгодно — неизвестно. Мы напишем заявление в правоохранительные органы, — рассказал Василий Цепенда, автор идеи с табличкой.

