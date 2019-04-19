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Город

Посредник у предпринимателей: в отношении директора Яргорэлектротранса возбудили дело о коррупции

Два бизнесмена передавали деньги, чтобы как можно дольше сохранить свои ларьки

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Ильхам Худиев попал под статью

Фото: Ильхам Худиев/Facebook.com

В отношении директора Яргорэлектротранса Ильхама Худиева возбудили уголовное дело по факту посредничества в передаче взятки. Также возбуждены уголовные дела в отношении двух предпринимателей, 38-летнего и 58-летнего жителей города Ярославля по факту взятки.

— По данным следствия, в период с мая по июль 2018 года директор Яргорэлектротранса передал бывшему заместителю главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов в качестве взятки от 38-летнего предпринимателя 40 тысяч рублей (часть из ранее оговоренной суммы в размере 50 тысяч рублей) за незаконные действия чиновника в интересах данного предпринимателя, связанные с переносом срока сноса торгового павильона. В начале июня 2018 года директор АО «Яргорэлектротранс» передал бывшему заместителю главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов 20 тысяч рублей из заранее оговоренной суммы в размере 40 тысяч рублей от 58-летнего предпринимателя за аналогичные незаконные действия в интересах последнего, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.

В данный момент расследование продолжается. Решается вопрос о мере пресечения. Как пояснили следователи, 62-летний бывший заместитель главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов является фигурантом в рамках расследования ранее возбужденного дела. По имеющейся информации, он не менее семи раз получал взятки. 

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взяткабизнесмены

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КОММЕНТАРИИ (2)

Петя
19 апр 2019 в 17:32

Из-за каких-то 40 тыщ такого хорошего человека садить? Так нельзя, товарищи. Ильхам тофик оглы делал все возможное на своем посту. А скольким черноглазым товарищам он помог расчищая с помощью техники Яргорэлектротранса дворы ресторанов и прочих приличных заведений? А переезды какие делал? Десять лямов на бумаге - а по факту асфальт только поковыряли: экономия для предприятия. А машину последней модели какую себе купил, чтобы трамваи беречь, на них не ездить, а квартиру. И это только за пару лет праведных трудов. А скольких людей хороших черноглазых пристроил на работу.. Зря вы так, швыряться достойными людьми. Да и Слепцов обидится..ведь не чужие поди люди.

Инженер1
19 апр 2019 в 17:45

Ну если посодют, то выйдет и обрастет новыми связями. Хотя вряд ли посодют.