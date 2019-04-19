Посредник у предпринимателей: в отношении директора Яргорэлектротранса возбудили дело о коррупции

В отношении директора Яргорэлектротранса Ильхама Худиева возбудили уголовное дело по факту посредничества в передаче взятки. Также возбуждены уголовные дела в отношении двух предпринимателей, 38-летнего и 58-летнего жителей города Ярославля по факту взятки.

— По данным следствия, в период с мая по июль 2018 года директор Яргорэлектротранса передал бывшему заместителю главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов в качестве взятки от 38-летнего предпринимателя 40 тысяч рублей (часть из ранее оговоренной суммы в размере 50 тысяч рублей) за незаконные действия чиновника в интересах данного предпринимателя, связанные с переносом срока сноса торгового павильона. В начале июня 2018 года директор АО «Яргорэлектротранс» передал бывшему заместителю главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов 20 тысяч рублей из заранее оговоренной суммы в размере 40 тысяч рублей от 58-летнего предпринимателя за аналогичные незаконные действия в интересах последнего, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.