«Может привести к смерти»: вы рискуете каждый день, пока готовите это мясо

Разбираемся, как правильно готовить свинину Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Причины, по которым некоторые люди не едят свинину, могут быть разными — от вкусовых предпочтений до медицинских опасений. Диетолог ярославской клиники «PsyDi Clinic» Евгения Жарикова рассказала корреспонденту 76.RU о вреде и пользе свинины.

— Опасения насчет употребления в пищу мяса свиньи связаны с наличием в нем болезнетворных организмов, таких как бактерии (например, сальмонеллы), вирусы (гепатит Е) и паразиты (например, трихинелла), — объясняет Евгения Жарикова.

Заболевания, связанные с этими болезнетворными организмами:

сальмонеллез — поражение пищеварительной системы человека бактериальной инфекцией рода Salmonella. У зараженного могут быть следующие симптомы: резкое повышение температуры, боль в области живота, диарея, тошнота и иногда рвота;

гепатит Е — острое инфекционное воспалительное заболевание, вызванное вирусом гепатита Е;

трихинеллез.

В случае подозрений на заражение следует обратиться в больницу и сдать анализы.

По словам врача, питаться свининой может быть нежелательно для тех, кто страдает аллергией на мясо, имеет проблемы с пищеварением и сердечно-сосудистой системой. Людям с высоким уровнем холестерина рекомендуется ограничивать себя в потреблении животного жира. В рацион можно включать другие источники белка, к примеру, куриное мясо и рыбу.

— Детям можно давать свинину, однако необходимо следить за качеством продукта, — добавила Евгения Жарикова. — Умеренное потребление этого мяса несет в себе ценные белки, железо, цинк и витамины группы B, которые необходимы для развития детского организма.

Как правильно выбрать свинину

При покупке свинины следует обращать внимание на ее внешний вид, запах и цвет. Испорченное мясо неприятно пахнет, имеет блеклый оттенок и видимые признаки разложения.

Перед употреблением мясо должно пройти термическую обработку. Свинину можно сварить, запечь или пожарить, тем самым уничтожив наличие всевозможных паразитов. Температура продукта при обработке должна достигать не ниже 70 °C.

— Стоит помнить, что испорченную продукцию не спасет ни один способ обработки. Потребление просроченного мяса может спровоцировать пищевое отравление, симптомы которого могут включать в себя боль в животе, тошноту, рвоту и диарею. В крайне экстремальных случаях отравление свининой может привести к серьезным заболеваниям и даже смерти, — уточнила врач.

Сало — польза и вред

Как утверждает диетолог, сало, содержащееся в свинине, может быть как полезным, так и вредным, в зависимости от способа приготовления и пропорций потребления.

— Некоторые исследования указывают на то, что сало, благодаря высокому содержанию ненасыщенных жиров, может быть полезным для здоровья сердца.