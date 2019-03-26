«Выходите из виртуального Ярославля к настоящим людям»: колонка активиста о работе городской власти

В Ярославле дорожный активист Темур Абдуллаев — личность известная. Он инспектирует дороги в городе, следит за исполнением программы «Безопасные и качественные дороги». Один из самых активных участников группы «Дороги Ярославля». Сегодня прокатился с корреспондентом 76.RU по самой разбитой дороге в центре города. Он написал пост о том, что задело его очень сильно. О реакции власти на негатив. Началось все с комментария директора департамента городского хозяйства Сергея Тальянова — он предложил ярославцам самим заделывать ямы.



Беседа о ямочном ремонте развернулась в соцсетях, где активисты группы «Дороги Ярославля» обсуждали некачественную работу на дорогах. Директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов не удержался и высказал своё мнение критикующим. Скандал гремел весь день.

И натолкнул Темура Абдуллаева на колонку.

— Судя по тишине в эфире, попытка Сергея Тальянова выйти в народ вышла боком всем чиновникам, и теперь они опять отлучены от соцсетей. Заходят в «Фейсбук» почитать очередную порцию негатива и даже ответить не могут. Хотя лично для меня это лучше всяких тестов показывает, насколько растеряна в данный момент городская власть. Любой диалог, даже если он вызывает недоумение у горожан, может и должен быть эффективным. Он обязан заканчиваться решением, которое будет воплощено в жизнь. И то, что Сергей Юрьевич решил сказать то, что он думает, никак не должно сказываться на жизни города. Сказал и молодец. Откровенность всегда лучше лицемерия хотя бы потому, что это честно. Необходимо учитывать реалии соцсетей. Ярославских соцсетей. Ярославских соцсетей, посвященных проблемам ЖКХ. Ярославских соцсетей, посвященных проблемам ЖКХ, за которыми следят жадные до хайпа ярославские СМИ.



Почему-то основным трендом региональных властных пиар-служб по-прежнему является настроенность на позитив и ничего другого. Он невозможен точно так же, как невозможно жить, постоянно улыбаясь. Любой русский человек примет такого человека за идиота. И точно такое же отвращение вызывает постоянный позитив в пресс-релизах, который нам предлагают с каждого «гербового» аккаунта. Где эффектное, а главное эффективное преодоление трудностей, которыми так живет наш народ? Где «через терния к звездам»? Только именно к звездам, а не просто по терниям погуляли. Чтоб из последних сил, но сделали, улыбнулись, выдохнули и накатили сто граммов за ужином. Складывается ощущение, что просто цели такой нет. Будем хвалить спортсменов, которыми можно гордиться, хотя много ли там заслуги властей? Будем торжественно предлагать новую форму водителям общественного транспорта, хотя задачей обеспечения рабочей одеждой должен заниматься завхоз. А вот прибрать город не можем. Хотя раньше как-то убирали.

Нет, понятно, что в моей молодости вода была мокрее, трава зеленее, а некоторые функции организма более эффективными, но все же. Вот бы посмотреть на то, как Сергей Юрьевич Тальянов собирает всех своих замов и каждому предлагает баночку вазелина. С очень простым выбором относительно его использования. Либо соответствовать своей занимаемой должности и делом доказать, что подрядные организации расставлены в соответствии с планом, в девять часов вся имеющаяся техника пойдет по намеченным улицам, а технадзор за ними проследит, либо смазать ботинки вазелином и уйти с занимаемой должности. И точно так же, получив карту уборки города, глава ДГХ идет к мэру и рассказывает о том, что в Кировском районе у нас все отлично, а вот на задворках Ленинского полная жопа. Я уже молчу про Красноперекопский район. Они из глубины за процессом наблюдают, похоже. И для решения этой жопы в конкретном месте нам нужно еще две КДМ и полтора землекопа. Мэр идет к депутатам, те одобряют бюджет, закладывают в него десять миллионов рублей и честно говорят своим избирателям, что их жопа будет теперь блестеть, как у кота яйца.

