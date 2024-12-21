«Машину от удара подкинуло»: в Ярославле «Лексус» на скорости протаранил припаркованные авто

Вечером 20 декабря в центре Ярославля иномарка на скорости протаранила припаркованные автомобили. Массовое ДТП случилось на улице Свободы в районе подземного перехода у ТЮЗа.
Предварительно, внедорожник Lexus протаранил Volkswagen Jetta и Hyundai Accent. Как рассказал в беседе с 76.RU владелец одной из поврежденных иномарок, в момент аварии в припаркованных авто никого не было.
— В связи с огромной скоростью он протаранил мою машину, а моя машина врезалась во впереди стоящую машину приятеля Hyundai Accent, мою машину от удара подкинуло вверх метра на полтора и развернуло на 180 градусов. <…> После чего виновник ДТП вышел из машины, первым же делом снял номера и начал звонить кому-то, — рассказал нашему порталу автомобилист.
После аварии водитель из «Лексуса» покинул место ДТП. Его машину, по словам очевидцев, забрали на штрафстоянку.
В полиции подтвердили: повреждены три автомобиля.
— 20 декабря в 23:46 на улице Свободы произошло ДТП с участием автомобилей Lexus, Volkswagen и Hyundai, в результате которого транспортные средства получили механические повреждения. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается личность водителя автомобиля Lexus, — сообщили 76.RU в пресс-службе Управления МВД России по Ярославской области.