США ударили по столице Йемена — городу с 3,5 млн жителей. Видео мощных взрывов

В Сане, столице Йемена, в ночь на 21 декабря прозвучали мощные взрывы. По городу нанесла удары коалиция США и Британии.
Командование воздушных сил США объяснило, что были нанесены «точечные авиаудары по ракетным складам и командно-диспетчерскому пункту» (цитата по ТАСС). По их данным, пунктом управляли хуситы.
Также в заявлении утверждается, что в этом здании работал центр, координирующий нападения хуситов на корабли ВМС США и торговые суда в Красном море.
Информации о погибших и пострадавших в результате атаки нет. Ранее Йемен нанес ракетный удар по израильскому Тель-Авиву, пострадали 30 человек.
С ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. Атаки начались после обострения конфликта в секторе Газа — тогда движение предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля. Также хуситы пообещали не пускать суда, связанные с Израилем, через воды Красного моря. Атаки обещали продолжать, пока операция Израиля в Газе не прекратится.