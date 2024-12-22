США ударили по столице Йемена — городу с 3,5 млн жителей. Видео мощных взрывов

Видео атак Источник: SHOT / T.me

В Сане, столице Йемена, в ночь на 21 декабря прозвучали мощные взрывы. По городу нанесла удары коалиция США и Британии.

Командование воздушных сил США объяснило, что были нанесены «точечные авиаудары по ракетным складам и командно-диспетчерскому пункту» (цитата по ТАСС). По их данным, пунктом управляли хуситы.

Также в заявлении утверждается, что в этом здании работал центр, координирующий нападения хуситов на корабли ВМС США и торговые суда в Красном море.

Информации о погибших и пострадавших в результате атаки нет. Ранее Йемен нанес ракетный удар по израильскому Тель-Авиву, пострадали 30 человек.