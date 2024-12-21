Запутает каждого: как этот предмет использовали во времена СССР? Быстрая викторина

Короткая викторина разбудит в вас ностальгию Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Пришло время для нового выпуска нашей еженедельной «Вечерней викторины». Ее принцип прост: вам нужно посмотреть на фото и отгадать, как использовали предмет на кадре во времена СССР. На это уйдет минут 5, но испытание поможет расслабиться и заставить мозг вспомнить давно забытые атрибуты, которые раньше были практически у каждого.

На этот раз на фото — предмет, который мы нашли на полках одной из ярославских комиссионок. Смотрим, отгадываем и пишем в комментариях, удалось ли ответить правильно.

На этом фото изображен:

фонарь;

калейдоскоп;

электрошокер «Искорка».

Чтобы узнать правильный ответ, кликните на фото.

Нажмите Калейдоскоп

Как использовали этот предмет? Узнать Калейдоскоп — игрушка. Он представляет собой оптический прибор в форме трубы. Внутри он содержит продольные, сложенные под определенным углом зеркальца, за которыми располагаются цветные осколки. Стоит провернуть трубу — узор меняется. Чтобы увидеть его, нужно было посмотреть в специальное отверстие.

Удалось отгадать, что это? Да, у меня такой даже был В первый раз вижу такое

Если вам нравится проходить короткие тесты, то есть и другие варианты. Здесь можно вновь попытаться отгадать, как использовали замысловатый предмет в советскую эпоху. Есть испытание и для настоящих ярославцев: сможете понять, какое место в столице Золотого кольца зашифровано в эмодзи?