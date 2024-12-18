Ярославль официально переименуют: как он будет называться

У Ярославля изменят официальное название Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











18 декабря на заседании муниципалитета Ярославля депутаты поддержали переименование Ярославля. Речь идет об официальном названии, которое прописывается в Уставе города и используется в различных документах. До этого Ярославль именовался как «город Ярославль», а теперь будет «городской округ город Ярославль».

В мэрии пояснили, что причиной переименования стало изменение федерального законодательства. Теперь каждый населенный пункт в своем названии должен иметь указание на статус. По разработанным нормативам, Ярославлю из всего списка подходит статус городского округа.

Городской округ — городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и имеет расширенные полномочия по решению вопросов местного значения (например, принятие бюджета, изменение местных налогов, распоряжение городским имуществом, ликвидация последствий ЧС и другие), а также может выполнять отдельные государственные функции (например, охрана экологии, организация образования, развитие культуры, спорта, соцобеспечение и другие).

При этом наравне с новым полным названием Ярославля оставят и сокращенный вариант — «город Ярославль». Последний также можно будет использовать в официальных документах. В связи с этим должности городских чиновников, органы власти будут называться, как и раньше. Например, мэр города Ярославля, муниципалитет города Ярославля, мэрия города Ярославля и так далее.

— Данное решение никак не затронет жизнь города и никак не отразится в негативном ключе, — заверил заместитель мэра по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов.

Кроме изменения названия города депутаты внесли в Устав и ряд других корректировок. В частности в документ впишут новую причину для досрочного прекращения полномочий депутата или мэра — статус иноагента.