42 вагона сошли с рельсов — в Забайкалье столкнулись два поезда

Последствия столкновения поездов Источник: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура / Telegram











Два грузовых поезда столкнулись в Забайкалье. С рельсов сошли 42 вагона. Движение транспорта пришлось остановить.

— По предварительным данным, 22 декабря 2024 года, около 07:30 (местное время), на 6623-м км Забайкальской железной дороги (перегон Бушулей — Жирекен) столкнулось два состава грузовых поездов, — сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На кадрах с места происшествия видно, как частично поезда превратились в груду разбитого металла. У первого состава сошло 35 вагонов, у второго — семь вагонов, груженных углем. В результате никто не пострадал. В прокуратуре заверили, что из-за столкновения нет угрозы экологической безопасности.

Движение в обе стороны пришлось приостановить. На место выехал восстановительный поезд.

Могочинский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа организовали проверку. Они будут выяснять обстоятельства и причины происшествия.