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Происшествия 42 вагона сошли с рельсов — в Забайкалье столкнулись два поезда

42 вагона сошли с рельсов — в Забайкалье столкнулись два поезда

Причины происшествия еще выясняются

1 966
10 комментариев

Последствия столкновения поездов

Источник:

Два грузовых поезда столкнулись в Забайкалье. С рельсов сошли 42 вагона. Движение транспорта пришлось остановить.

— По предварительным данным, 22 декабря 2024 года, около 07:30 (местное время), на 6623-м км Забайкальской железной дороги (перегон Бушулей — Жирекен) столкнулось два состава грузовых поездов, — сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На кадрах с места происшествия видно, как частично поезда превратились в груду разбитого металла. У первого состава сошло 35 вагонов, у второго — семь вагонов, груженных углем. В результате никто не пострадал. В прокуратуре заверили, что из-за столкновения нет угрозы экологической безопасности.

Движение в обе стороны пришлось приостановить. На место выехал восстановительный поезд.

Могочинский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа организовали проверку. Они будут выяснять обстоятельства и причины происшествия.

Ранее пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области. Три вагона с людьми опрокинулись. Пострадали более 30 человек, 14 из них потребовалась госпитализация, причем четверо были в тяжелом состоянии. Одна женщина скончалась в машине скорой, еще один пассажир — мужчина — умер в больнице.

ПО ТЕМЕ
Вагон Поезд Крушение Забайкалье Сход с рельсов
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Комментарии
10
Гость
22 декабря, 08:36
а я думал такое только в Америке, нам всё показывают как там всё плохо
Гость
22 декабря, 17:51
Да, состояние железных дорог, особенно мостов, причем не только железнодорожных, в США катастрофическое. Сказывается перевод грузопотока на шоссейные дороги.
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