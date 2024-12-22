В Казани прозвучал еще один взрыв — у того же ЖК, куда прилетели дроны. Видео

Видео с ликвидацией взрывчатки Источник: «Осторожно, новости» / Telegram

В ночь на 22 декабря в Казани прозвучал взрыв.

Обеспокоенные жители тут же кинулись снимать его последствия — столб черного дыма. Он поднимался около ЖК «Лазурные небеса», который ранее днем атаковали дроны ВСУ.

Местные предположили, что это результат работы саперов, которые продолжают работы по разминированию. Вскоре власти подтвердили эту догадку.

— Просим жителей сохранять спокойствие и не переживать. Хлопок в районе ЖК «Лазурные небеса» — это результат ликвидации остатков БПЛА, — объяснили в «Добром Советском», — сообщили власти Советского района Казани.

Источник: «Осторожно, новости» / Telegram

Напомним, днем Казань атаковали в три волны. Всего было зафиксировано восемь прилетов.

— БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ, — сообщили в Министерстве обороны РФ.

Главное об атаке — в одном видео Источник: 116.RU

В трех жилых домах после атаки дронов начался пожар. Всех жителей поврежденных зданий эвакуировали.

В Казани отменили все массовые мероприятия, которые были запланированы на выходные.