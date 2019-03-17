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Похудеть на 72 кг

Уже заметно: худеющая на 72 килограмма ярославна сбросила треть от поставленной цели

И результат виден невооружённым глазом

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Настя усердно занимается, и результат уже заметен 

Фото: Martijka

29-летняя Анастасия Разова из Ярославля поставила себе цель похудеть на 72 килограмма. Девушка уже год посещает врача, занимается в зале с тренером и правильно питается. Вес долго не двигался с места или уходил незначительно. Но спустя год, наконец, цель стала приближаться всё отчётливее. За последний месяц девушка сбросила ещё больше пяти килограммов и опубликовала фотоотчёт, на котором результат виден невооружённым глазом.

Настя заметно похудела. И сейчас весит 119,6 килограмма 

В апреле прошлого года девушка весила 142 килограмма. К 15 марта 2019-го Настя похудела до 119,6. 

— Наконец-то я перевалила за 120! Это такое большое для меня достижение! Вы не представляете уровень моего счастья, — написала Анастасия Разова в соцсетях. — Тот самый момент, когда ты не веселушка-пампушка, а теперь грациозная лань!

Делится она своими достижениями не только с подписчиками. На нашем сайте мы завели её дневник похудения — уж очень у Насти вдохновляющая история!

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ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

как похудетьздоровье

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
17 март 2019 в 08:40

О чем статья

Гость
17 март 2019 в 07:51

Жалко Юлю , конституция Началовой предполагала быть полненькой красивой девчёнки , но она решила по своему .

Гость
17 март 2019 в 07:27

Больше тем нет интереснее ?

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