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Город

«Без роуминга и межгорода»: депутаты отменили в России наценки за разговоры по мобильнику

Депутат от Ярославской области Александр Грибов сообщил, когда поправки вступят в силу

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Болтать с абонентами из других городов станет дешевле

Фото: Александра Савельева

Сегодня депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении поправки в федеральный закон «О связи», которые предполагают отмену дополнительной платы за роуминг внутри страны и междугородние звонки по России с мобильных телефонов.

— Теперь услуги мобильной связи будут предоставляться по единой цене, вне зависимости от операторов связи и нумерации телефона, — уточнил депутат Госдумы России от Ярославской области Александр Грибов. — Этот важный закон устраняет правовую несправедливость. Почему, если человек поехал в командировку или к родственникам в другой регион, он должен платить за связь больше?

Известно, что плату за межгород и роуминг внутри страны, согласно новым поправкам в закон, операторы мобильной связи должны отменить до 1 июня 2019 года.

Депутаты Госдумы сегодня в третьем чтении приняли поправки ещё в один важный закон, что изменит наказание за репосты и лайки в социальных сетях, которые могут содержать экстремистские намёки или оскорбляют чувства верующих.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

сотовая связьроумингмежгород

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