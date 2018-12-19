«Без роуминга и межгорода»: депутаты отменили в России наценки за разговоры по мобильнику

Болтать с абонентами из других городов станет дешевле
Сегодня депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении поправки в федеральный закон «О связи», которые предполагают отмену дополнительной платы за роуминг внутри страны и междугородние звонки по России с мобильных телефонов.
— Теперь услуги мобильной связи будут предоставляться по единой цене, вне зависимости от операторов связи и нумерации телефона, — уточнил депутат Госдумы России от Ярославской области Александр Грибов. — Этот важный закон устраняет правовую несправедливость. Почему, если человек поехал в командировку или к родственникам в другой регион, он должен платить за связь больше?
Известно, что плату за межгород и роуминг внутри страны, согласно новым поправкам в закон, операторы мобильной связи должны отменить до 1 июня 2019 года.
Депутаты Госдумы сегодня в третьем чтении приняли поправки ещё в один важный закон, что изменит наказание за репосты и лайки в социальных сетях, которые могут содержать экстремистские намёки или оскорбляют чувства верующих.
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