«Без роуминга и межгорода»: депутаты отменили в России наценки за разговоры по мобильнику

Сегодня депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении поправки в федеральный закон «О связи», которые предполагают отмену дополнительной платы за роуминг внутри страны и междугородние звонки по России с мобильных телефонов.



— Теперь услуги мобильной связи будут предоставляться по единой цене, вне зависимости от операторов связи и нумерации телефона, — уточнил депутат Госдумы России от Ярославской области Александр Грибов. — Этот важный закон устраняет правовую несправедливость. Почему, если человек поехал в командировку или к родственникам в другой регион, он должен платить за связь больше?

