В 2019 году финансирование программы увеличат

Областные власти уже опубликовали список дорог, которые планируют ремонтировать в 2019 году в Ярославской области. Назвали даже примерную стоимость ремонта разных улиц. Всего собрались сделать 94,7 километра дорог за 1,7 миллиарда рублей. На этот раз почти все работы будут не в Ярославле, а в области. Столице региона достанется ремонт шести улиц (против 23 в этом году) и строительство трёх новых участков дорог.

Публикуем список по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Ярославле

1. Красноперевальский переулок (от Ленинградского проспекта до улицы 2-й Красноперевальской).

2. Республиканская улица (от Республиканского проезда до Которосльной набережной).

3. Угличская улица (от улицы Чкалова до Володарского).

4. Проспект Дзержинского (от Ленинградского проспекта до подхода к путепроводу у станции «Молот»).

5. Улица Гагарина (от Московского проспекта до Юго-Западной окружной дороги).

6. Тутаевское шоссе (от Елены Колесовой до Большой Норской, ремонт будет идти в 2019-м и 2020-м).

Новые дороги

1. Улица Панина (от Строителей до Тутаевского шоссе).

2. Улица Красноборская (от улицы Сахарова до Университетской).

3. Улица Лескова (от проспекта Фрунзе до улицы Дядьковской).

В Ярославской области

1. Рыбинск — Глебово (18,3 километра за 384 миллиона рублей).

2. Глебово — Ларионово (8,6 километра за 177 миллионов рублей).

3. Пречистое — Любим — Буи.

4. Тутаев — Шопша (10,6 километра за 142,1 миллиона рублей).

5. Нагорье — Берендеево (4,8 километра за 101 миллион рублей).

6. Туношна — Бурмакино.

7. Углич — Ростов «Р-153» (2,5 километра за 73 миллиона рублей).

8. Тихменево-Карелино, полностью (3,6 километра за 71 миллион рублей).

9. Северный подход к Данилову.

10. Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Шопша Р-79.

11. Климовское — Ананьино — Волково.

12. Ярославль — Заячий Холм — автодорога Иваново — Ярославль.

13. Трасса М-8 — Дубки.

14. Григорьевское — Михайловский — Норское.

15. Подъезд от улицы Гагарина к трассе Ярославль-Шопша (2,5 километра за 39,5 миллиона рублей).

Общественники: этого недостаточно

Накануне в Ярославле прошли общественные обсуждения по списку дорог. И ярославские дорожные активисты предложили включить в этот перечень несколько дополнительных участков.

— Озвученная стоимость по сравнению со стоимостью ремонта дорог этого года выросла местами в два раза. Например, стоимость одного километра при продолжении ремонта улицы Магистральной доходит до 75 миллионов рублей. В прошлом году эта работа стоила 25 миллионов рублей за километр. Не поддаётся объяснению это ценообразование, — говорит дорожный активист Андрей Трифф. — Если бы стоимость работ не увеличилась, то легко и непринужденно можно было бы дополнить этот список работами по расширению улиц Мельничной, Вишняки и Тормозного шоссе. Иначе через пару лет Фрунзенский район будет бесконечно стоять в пробках.