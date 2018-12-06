Фотографии утренней уборки города от мэрии

Городские власти продолжают убеждать ярославцев, что этим утром город от снега они чистили (но ярославцы всё равно стояли в пробках на нечищеных дорогах). А вместе с ними чистили ТСЖ, ЖСК и управляющие компании Кировского района, которые вывели 350 дворников с 5:30 утра. А ещё с семи утра выехали чистить дворы 22 трактора.

В Ленинском районе управдомы тоже напряглись и вывели 198 дворников и 13 снегоуборочных машин.

— Уборка территории дворов начинается с очистки площадок перед подъездами, затем выполняется уборка тротуаров и дорожек для беспрепятственного движения пешеходов, — убеждает глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин. — Внутридворовые проезды очищаются механизированным способом. После прохождения техники уборка прибордюрной части и парковочных карманов выполняется вручную. Призываем автовладельцев не мешать уборке дворов и не парковаться в не предназначенных для этого местах.



Власти уверяют, что ситуация с уборкой города находится под контролем.

В мэрии пытаются доказать, что город убран

Если вы всё-таки не согласны с тем, что дороги убраны хорошо, власти рассказали, куда жаловаться.