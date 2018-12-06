Из-за снегопада Ярославль встал в девятибалльные в пробки. Онлайн-трансляция
Сегодня сервис «Яндекс.Пробки» показывает девять баллов. Город накрыл сильнейший снегопад, и на дорогах сильнейшие пробки, в которых стоят ярославцы с семи утра.
— Лучше бы на лыжах! — пишут в соцсетях водители, рискнувшие сегодня выехать на авто.
Что происходит на дорогах города, следите вместе с нами в нашей онлайн-трансляции.
Пешеходы тоже месят кашу.
А это сейчас в центре города.
Центр Ярославля 40 минут назад. Фото прислал Евгений Иванов.
Агентство по муниципальному заказу мэрии Ярославля выдало первый официальный комментарий:
— Вчера вечером в Ярославле началось обильное выпадение снега. На данный момент выпало 6 сантиметров осадков. В ночь с 5 на 6 декабря на уборке улично-дорожной сети города было задействовано 40 единиц спецтехники. В первую очередь расчищались основные магистрали, затем спецтехника вышла на улицы второй и третьей категории. После этого улично-дорожную сеть обработали дорожным реагентом, чтобы исключить образование наледи. Во избежание дополнительных заторов в час пик звенья рабочей техники на основных магистралях не выставлялись. В 11:00 планируется повторный выход снегоуборочной техники на улицы города.
Но утром наш фотограф Саша Савельева, имевшая счастье выехать на трассу, писала:
— На трассе просто жесть творится. Не больше 60 км всю дорогу ехала, и как по сугробам, заносит.
Из правительства области сообщают:
— На дорогах областной собственности работает более 300 единиц спецтехники. В случае ухудшения погоды будут выведены дополнительные машины, — рассказал директор регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.
Через полтора часа в Бутусовском парке замдиректора агентства муниципального заказа мэрии Сергей Тихомиров расскажет об уборке города. Выходим уже сейчас, друзья, чтобы успеть добраться.
— В 4:40 ехала на машине на Ярославль-Главный. Город вообще не убирался. Увидела только одну машину на проспекте Ленина и всё. Ехала из-за Волги — глухо, как в танке. Кто мешал им ночью чистить, — пишет Евгения Никитинская.
Адок на Московском.
Подписчики группы 76.ru «ВКонтакте» вангуют.
Кстати, ранее чиновники отчитывались, что к уборке города готовы почти две сотни машин и несколько сотен дворников. Но дорожные активисты предупреждали чиновников, что город утонет в неубранном снегу этой зимой. Хотя бы потому что гигантский дорогой контракт на уборку города отдали одной муниципальной компании, у которой не хватает собственной техники на целый Ярославль.
В Ленинском районе на улицах Чкалова и Чехова движение свободно, но ехать надо осторожно — снежная каша на проезжей части.
На 9:17 пробки остаются силой в девять баллов по оценке «Яндекса». Центр города более-менее свободен, проблемы с выездом из районов сохраняются.
Тем временем на Моторном мосту уже три фуры не могут подняться. Ситуация опасная.
— На трассе просто жесть творится. Не больше 60 километров в час всю дорогу ехала, как по сугробам, заносит, — передаёт с даниловского направления М-8 фотограф 76.ru Александра Савельева.
Онлайн из многострадального Заволжского района.
Депутату областной думы Андрею Потапову это утро нравится, например.
Нерадостно этим утром заволжанам. Выездов из района у них не так много. А машин — много.
А это Тутаевское шоссе, где сейчас на выезде из Дзержинского района тоже собралась пробка.
Кадры с улицы Урочской. Здесь заметили снегоуборочную машину.
Правда, сейчас это Заволжскому району уже вряд ли поможет. Пробка начинается от зоопарка.
— Мост у Моторного завода на проспекте Октября встал в сторону Брагино. Фура не может подняться, — передаёт Ярослав Кучарин в группе «Первый ярославский автопортал 76».
— Дожили. Центр не убирают. Зато в районе дома мэра пара дворников, — публикуют в группе «Дороги Ярославля».
Очень тяжёлая ситуация с выездом с Заволжского района. Здесь одна из самых критичных пробок.
— На Тутаевском не чищено вообще, — сообщают из Брагино. — На Мостоотряде пробка.
Так «почистили» дороги в центре города.
— И каждый раз, как в первый раз. Мы каждый день готовы к войне, а к зиме никогда. Она же всегда внезапно, зато предупредить успели о чрезвычайных ситуациях на дорогах, что техники на уборку дорог может не хватить. Настоятельно отрекомендовав быть осторожными и выезжать раньше. А уборка вообще была? Хоть одна машина выезжала? Кто ехал утром, знает, что творилось. Какое на этот раз оправдание? Сколько аварий насчитали? — пишет в Facebook автомобилист Анна Резанова.
Пробка на выезде из Брагино.
Утренний проспект Авиаторов.
Кто встал пораньше, ещё успел проехать без пробок по заснеженным улицам. Но счастье длилось недолго.
— На «пьяной дороге» вообще треш, руль не отпустить было, — пишет Ярослав Мазур, въезжая в Заволжский район.
— Юбилейная площадь — лёд под снегом, — сообщает с дорог Валерий Галашин.