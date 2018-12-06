Начался ад на дорогах
Начался ад на дорогах

Сегодня сервис «Яндекс.Пробки» показывает девять баллов. Город накрыл сильнейший снегопад, и на дорогах сильнейшие пробки, в которых стоят ярославцы с семи утра. 

— Лучше бы на лыжах! — пишут в соцсетях водители, рискнувшие сегодня выехать на авто.

Что происходит на дорогах города, следите вместе с нами в нашей онлайн-трансляции.

Пешеходы тоже месят кашу.

Из-за снегопада Ярославль встал в девятибалльные в пробки. Онлайн-трансляция

А это сейчас в центре города.

Из-за снегопада Ярославль встал в девятибалльные в пробки. Онлайн-трансляция

Из-за снегопада Ярославль встал в девятибалльные в пробки. Онлайн-трансляция

Центр Ярославля 40 минут назад. Фото прислал Евгений Иванов.

Агентство по муниципальному заказу мэрии Ярославля выдало первый официальный комментарий:

— Вчера вечером в Ярославле началось обильное выпадение снега. На данный момент выпало 6 сантиметров осадков. В ночь с 5 на 6 декабря на уборке улично-дорожной сети города было задействовано 40 единиц спецтехники. В первую очередь расчищались основные магистрали, затем спецтехника вышла на улицы второй и третьей категории. После этого улично-дорожную сеть обработали дорожным реагентом, чтобы исключить образование наледи. Во избежание дополнительных заторов в час пик звенья рабочей техники на основных магистралях не выставлялись. В 11:00 планируется повторный выход снегоуборочной техники на улицы города.

Но утром наш фотограф Саша Савельева, имевшая счастье выехать на трассу, писала:

— На трассе просто жесть творится. Не больше 60 км всю дорогу ехала, и как по сугробам, заносит.

Из правительства области сообщают:

— На дорогах областной собственности работает более 300 единиц спецтехники. В случае ухудшения погоды будут выведены дополнительные машины, — рассказал директор регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.

Через полтора часа в Бутусовском парке замдиректора агентства муниципального заказа мэрии Сергей Тихомиров расскажет об уборке города. Выходим уже сейчас, друзья, чтобы успеть добраться.

— В 4:40 ехала на машине на Ярославль-Главный. Город вообще не убирался. Увидела только одну машину на проспекте Ленина и всё. Ехала из-за Волги — глухо, как в танке. Кто мешал им ночью чистить, — пишет Евгения Никитинская.

Адок на Московском.

Из-за снегопада Ярославль встал в девятибалльные в пробки. Онлайн-трансляция

Подписчики группы 76.ru «ВКонтакте» вангуют.

Из-за снегопада Ярославль встал в девятибалльные в пробки. Онлайн-трансляция

Кстати, ранее чиновники отчитывались, что к уборке города готовы почти две сотни машин и несколько сотен дворников. Но дорожные активисты предупреждали чиновников, что город утонет в неубранном снегу этой зимой. Хотя бы потому что гигантский дорогой контракт на уборку города отдали одной муниципальной компании, у которой не хватает собственной техники на целый Ярославль. 

В Ленинском районе на улицах Чкалова и Чехова движение свободно, но ехать надо осторожно — снежная каша на проезжей части. 

На 9:17 пробки остаются силой в девять баллов по оценке «Яндекса». Центр города более-менее свободен, проблемы с выездом из районов сохраняются.

Из-за снегопада Ярославль встал в девятибалльные в пробки. Онлайн-трансляция

Тем временем на Моторном мосту уже три фуры не могут подняться. Ситуация опасная.

На Моторном мосту затор из застрявших фур
На Моторном мосту затор из застрявших фур

— На трассе просто жесть творится. Не больше 60 километров в час всю дорогу ехала, как по сугробам, заносит, — передаёт с даниловского направления М-8 фотограф 76.ru Александра Савельева. 

Онлайн из многострадального Заволжского района.

Депутату областной думы Андрею Потапову это утро нравится, например. 

Доброе утро, друзья! #красивый #ярославль

Публикация от a_potapov (@apotapov_)

Нерадостно этим утром заволжанам. Выездов из района у них не так много. А машин — много. 

Из-за снегопада Ярославль встал в девятибалльные в пробки. Онлайн-трансляция

А это Тутаевское шоссе, где сейчас на выезде из Дзержинского района тоже собралась пробка.

Дороги не убраны 
Дороги не убраны 

Кадры с улицы Урочской. Здесь заметили снегоуборочную машину. 

Правда, сейчас это Заволжскому району уже вряд ли поможет. Пробка начинается от зоопарка. 

На улице Урочской убирают. Ура! 
На улице Урочской убирают. Ура! 

— Мост у Моторного завода на проспекте Октября встал в сторону Брагино. Фура не может подняться, — передаёт Ярослав Кучарин в группе «Первый ярославский автопортал 76». 

— Дожили. Центр не убирают. Зато в районе дома мэра пара дворников, — публикуют в группе «Дороги Ярославля».

Так встречает утром центр Ярославля 
Так встречает утром центр Ярославля 

Очень тяжёлая ситуация с выездом с Заволжского района. Здесь одна из самых критичных пробок.

«Яндекс.Карты» с утра не радуют
«Яндекс.Карты» с утра не радуют

— На Тутаевском не чищено вообще, — сообщают из Брагино. — На Мостоотряде пробка.

Из-за снегопада Ярославль встал в девятибалльные в пробки. Онлайн-трансляция

Так «почистили» дороги в центре города.

Вы видите, как убрано? 
Вы видите, как убрано? 

— И каждый раз, как в первый раз. Мы каждый день готовы к войне, а к зиме никогда. Она же всегда внезапно, зато предупредить успели о чрезвычайных ситуациях на дорогах, что техники на уборку дорог может не хватить. Настоятельно отрекомендовав быть осторожными и выезжать раньше. А уборка вообще была? Хоть одна машина выезжала? Кто ехал утром, знает, что творилось. Какое на этот раз оправдание? Сколько аварий насчитали? — пишет в Facebook автомобилист Анна Резанова. 

Пробка на выезде из Брагино.

Из-за снегопада Ярославль встал в девятибалльные в пробки. Онлайн-трансляция

Утренний проспект Авиаторов.

Кто встал пораньше, ещё успел проехать без пробок по заснеженным улицам. Но счастье длилось недолго.

Ранним утром на дорогах было так
Ранним утром на дорогах было так
Уже к 8 утра пробки были огромные
Уже к 8 утра пробки были огромные

— На «пьяной дороге» вообще треш, руль не отпустить было, — пишет Ярослав Мазур, въезжая в Заволжский район.

— Юбилейная площадь — лёд под снегом, — сообщает с дорог Валерий Галашин.