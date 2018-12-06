Из-за снегопада Ярославль встал в девятибалльные в пробки. Онлайн-трансляция

Начался ад на дорогах

Сегодня сервис «Яндекс.Пробки» показывает девять баллов. Город накрыл сильнейший снегопад, и на дорогах сильнейшие пробки, в которых стоят ярославцы с семи утра.

— Лучше бы на лыжах! — пишут в соцсетях водители, рискнувшие сегодня выехать на авто.

Что происходит на дорогах города, следите вместе с нами в нашей онлайн-трансляции.

10:49

Пешеходы тоже месят кашу.

10:47

А это сейчас в центре города.

10:40

Центр Ярославля 40 минут назад. Фото прислал Евгений Иванов.

10:25

Агентство по муниципальному заказу мэрии Ярославля выдало первый официальный комментарий:

— Вчера вечером в Ярославле началось обильное выпадение снега. На данный момент выпало 6 сантиметров осадков. В ночь с 5 на 6 декабря на уборке улично-дорожной сети города было задействовано 40 единиц спецтехники. В первую очередь расчищались основные магистрали, затем спецтехника вышла на улицы второй и третьей категории. После этого улично-дорожную сеть обработали дорожным реагентом, чтобы исключить образование наледи. Во избежание дополнительных заторов в час пик звенья рабочей техники на основных магистралях не выставлялись. В 11:00 планируется повторный выход снегоуборочной техники на улицы города.



10:08

Но утром наш фотограф Саша Савельева, имевшая счастье выехать на трассу, писала:

— На трассе просто жесть творится. Не больше 60 км всю дорогу ехала, и как по сугробам, заносит.



10:05

Из правительства области сообщают:



— На дорогах областной собственности работает более 300 единиц спецтехники. В случае ухудшения погоды будут выведены дополнительные машины, — рассказал директор регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.



09:53

Через полтора часа в Бутусовском парке замдиректора агентства муниципального заказа мэрии Сергей Тихомиров расскажет об уборке города. Выходим уже сейчас, друзья, чтобы успеть добраться.

09:49

— В 4:40 ехала на машине на Ярославль-Главный. Город вообще не убирался. Увидела только одну машину на проспекте Ленина и всё. Ехала из-за Волги — глухо, как в танке. Кто мешал им ночью чистить, — пишет Евгения Никитинская.

09:47

Адок на Московском.

09:45

Подписчики группы 76.ru «ВКонтакте» вангуют.

09:33

Кстати, ранее чиновники отчитывались, что к уборке города готовы почти две сотни машин и несколько сотен дворников. Но дорожные активисты предупреждали чиновников, что город утонет в неубранном снегу этой зимой. Хотя бы потому что гигантский дорогой контракт на уборку города отдали одной муниципальной компании, у которой не хватает собственной техники на целый Ярославль.

09:31

В Ленинском районе на улицах Чкалова и Чехова движение свободно, но ехать надо осторожно — снежная каша на проезжей части.

09:17

На 9:17 пробки остаются силой в девять баллов по оценке «Яндекса». Центр города более-менее свободен, проблемы с выездом из районов сохраняются.

09:14

Тем временем на Моторном мосту уже три фуры не могут подняться. Ситуация опасная.

На Моторном мосту затор из застрявших фур

09:10

— На трассе просто жесть творится. Не больше 60 километров в час всю дорогу ехала, как по сугробам, заносит, — передаёт с даниловского направления М-8 фотограф 76.ru Александра Савельева.

09:10

Онлайн из многострадального Заволжского района.

09:09

Депутату областной думы Андрею Потапову это утро нравится, например.

09:07

Нерадостно этим утром заволжанам. Выездов из района у них не так много. А машин — много.

09:03

А это Тутаевское шоссе, где сейчас на выезде из Дзержинского района тоже собралась пробка.

Дороги не убраны

09:00

Кадры с улицы Урочской. Здесь заметили снегоуборочную машину.

Правда, сейчас это Заволжскому району уже вряд ли поможет. Пробка начинается от зоопарка.

На улице Урочской убирают. Ура!

08:58

— Мост у Моторного завода на проспекте Октября встал в сторону Брагино. Фура не может подняться, — передаёт Ярослав Кучарин в группе «Первый ярославский автопортал 76».



08:57

— Дожили. Центр не убирают. Зато в районе дома мэра пара дворников, — публикуют в группе «Дороги Ярославля».



Так встречает утром центр Ярославля

08:55

Очень тяжёлая ситуация с выездом с Заволжского района. Здесь одна из самых критичных пробок.

«Яндекс.Карты» с утра не радуют

08:54

— На Тутаевском не чищено вообще, — сообщают из Брагино. — На Мостоотряде пробка.

08:53

Так «почистили» дороги в центре города.

Вы видите, как убрано?

08:50

— И каждый раз, как в первый раз. Мы каждый день готовы к войне, а к зиме никогда. Она же всегда внезапно, зато предупредить успели о чрезвычайных ситуациях на дорогах, что техники на уборку дорог может не хватить. Настоятельно отрекомендовав быть осторожными и выезжать раньше. А уборка вообще была? Хоть одна машина выезжала? Кто ехал утром, знает, что творилось. Какое на этот раз оправдание? Сколько аварий насчитали? — пишет в Facebook автомобилист Анна Резанова.

08:48

Пробка на выезде из Брагино.

08:48

Утренний проспект Авиаторов.

08:47

Кто встал пораньше, ещё успел проехать без пробок по заснеженным улицам. Но счастье длилось недолго.

Ранним утром на дорогах было так

Уже к 8 утра пробки были огромные

08:47

— На «пьяной дороге» вообще треш, руль не отпустить было, — пишет Ярослав Мазур, въезжая в Заволжский район.

08:47

— Юбилейная площадь — лёд под снегом, — сообщает с дорог Валерий Галашин.

