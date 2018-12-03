Перед Новым годом лесная охрана будет работать в усиленном режиме

В Ярославской области полицейские и специальные новогодние патрульные будут следить, чтобы в лесах перед Новым годом не вырубали ели.



— Совместно с органами полиции для контроля за транспортировкой деревьев на дорогах общего пользования организуем работу стационарных постов, — припугнул директор департамента лесного хозяйства Николай Савельев. — Кроме того, охрану хвойного молодняка будут обеспечивать передвижные группы с участием лесных инспекторов и сотрудников МВД.



Люди, которые попадутся на самовольной вырубке дерева, будут привлечены к административной или уголовной ответственности. За каждую ель предусмотрен административный штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Кроме этого, придется возместить ущерб, нанесенный лесному хозяйству.



Вместе с новогодними патрульными будут ходить сотрудники полиции

Если срублено несколько деревьев и ущерб превысил 5 тысяч рублей, правонарушение определяется уже Уголовным кодексом, который предусматривает различные виды наказаний, в том числе штраф до 500 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или лишение свободы от двух до шести лет.



Сдать людей, вырубающих ёлки, новогодним патрульным можно по телефону или через интернет. Для этого нужно позвонить в лесную охрану по номеру горячей линии 8 800 100-94-00 или написать представителям департамента лесного хозяйства во «ВКонтакте» или в Facebook.

