Дети сгорели сегодня днём

Ярославские следователи возбудили уголовное дело по факту страшного пожара, который унёс жизнь трёх маленьких детей. Возраст и личность малышей до сих пор не установлены. По предварительной информации, двое из них были грудничками.



Пожар произошёл сегодня днём в квартире одного из домов села Медягино. Дома были трое детей в возрасте от нуля до трёх лет. Где были в этот момент их родители, пока неизвестно.



— По факту причинение смерти по неосторожности двум и более лицам возбуждено уголовное дело, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Как нам рассказали пожарные, об огне сообщили в 12:01. В течение нескольких минут приехали машины спасателей. Открытый огонь удалось ликвидировать в 12:51. Что творилось в этой квартире в момент пожара, страшно представить. Как нам рассказали спасатели, вся квартира чёрная от огня.



В настоящее время на месте происшествия находятся следователи, криминалисты и спасатели.



Скорее всего, потребуется не одна судебно-медицинская экспертиза.

