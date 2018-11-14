«Лада» и «Пежо» столкнулись лоб в лоб

Около 18 часов на Промышленном шоссе произошло ДТП. Лоб в лоб столкнулись «Лада» и «Пежо».



— Скорее всего, водитель «Пежо» не вписался или не заметил плавного поворота и вылетел через разделительную полосу на встречку, — рассказал проезжавший мимо ДТП Сергей Канатьев.



Машины смяло так, что людей из салона пришлось доставать приехавшим на место спасателям.

Спасателям пришлось доставать людей из машин

— В ДТП пострадали два человека, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.



Состояние пострадавших людей уточняется.



В Ярославской области «Рено-Логан» вылетел с дороги в кювет. Подробности аварии.

