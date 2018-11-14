«Лада» и «Пежо» столкнулись лоб в лоб
«Лада» и «Пежо» столкнулись лоб в лоб

Около 18 часов на Промышленном шоссе произошло ДТП. Лоб в лоб столкнулись «Лада» и «Пежо».

— Скорее всего, водитель «Пежо» не вписался или не заметил плавного поворота и вылетел через разделительную полосу на встречку, — рассказал проезжавший мимо ДТП Сергей Канатьев.

Машины смяло так, что людей из салона пришлось доставать приехавшим на место спасателям.

Спасателям пришлось доставать людей из машин
Спасателям пришлось доставать людей из машин

— В ДТП пострадали два человека, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Состояние пострадавших людей уточняется.

В Ярославской области «Рено-Логан» вылетел с дороги в кювет. Подробности аварии.