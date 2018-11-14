Спасатели доставали людей из машин: в лобовом столкновении пострадали два человека
14 ноября 2018 19:56
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Около 18 часов на Промышленном шоссе произошло ДТП. Лоб в лоб столкнулись «Лада» и «Пежо».
— Скорее всего, водитель «Пежо» не вписался или не заметил плавного поворота и вылетел через разделительную полосу на встречку, — рассказал проезжавший мимо ДТП Сергей Канатьев.
Машины смяло так, что людей из салона пришлось доставать приехавшим на место спасателям.
— В ДТП пострадали два человека, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Состояние пострадавших людей уточняется.
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Фото: Сергей Канатьев, МЧС
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