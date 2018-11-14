«Логан» обнаружили в кювете: подробности аварии в Ярославской области
14 ноября 2018 10:02
1 045 0
Вчера в Ярославской области случилось ДТП: иномарка «Рено-Логан» улетела в кювет. Произошло это на 25-м километре автодороги Любим — Буй в 13:20. За рулём легковушки ехал мужчина. В салоне машины он находился один.
— На место выехали дежурный караул и экипаж ГИБДД. В результате ДТП мужчина не пострадал, — рассказали в МЧС России по Ярославской области.
Виной всему гололед или другие причины, пока устанавливается.
Читайте также: в Ярославле сотрудник полиции насмерть сбил человека. Подробности смертельного ДТП и что говорит брат погибшего.
Фото: МЧС России по Ярославской области
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru