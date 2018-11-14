На дорогах гололёд

Вчера в Ярославской области случилось ДТП: иномарка «Рено-Логан» улетела в кювет. Произошло это на 25-м километре автодороги Любим — Буй в 13:20. За рулём легковушки ехал мужчина. В салоне машины он находился один.



— На место выехали дежурный караул и экипаж ГИБДД. В результате ДТП мужчина не пострадал, — рассказали в МЧС России по Ярославской области.



Виной всему гололед или другие причины, пока устанавливается.



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