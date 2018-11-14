Начинайте точить коньки

На Советской площади снова будет новогодний праздник с катком. После 19 ноября начнут строить ледовую площадку.

— Каток на Советской площади откроется 25 декабря и будет работать до самой весны, — рассказали в правительстве Ярославской области. Размер поля составит 26 на 56 метров. Профессиональные хоккейные борта оборудованы каленым стеклом для обеспечения безопасности.

Как и в прошлом году, рядом с катком поставят тёплые раздевалки и пункт проката. Коньки можно будет взять в прокат за 150 рублей (в час).

— На катке мы проведем турнир по хоккею среди любительских команд «Студеный лед», — рассказал начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля Алексей Кокурин. — Также запланированы областные соревнования по хоккею в валенках, футбол на снегу, мастер-классы по фигурному катанию и шорт-треку, открытая тренировка по женскому хоккею и спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор».

Каток будет работать ежедневно с 25 декабря по 31 марта с 10 утра до 22 вечера.



Когда этот каток открыли в прошлом году, мы внимательно его исследовали — посмотрели, какие размеры есть в прокате, действительно ли тепло в раздевалках и, самое главное, ровный ли лёд. В целом этот праздничный каток заливают на совесть. Но мы привередливые — нашли огрехи.