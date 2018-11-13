У блогера скептический взгляд на развитие Ярославля

Российский блогер Илья Варламов опубликовал третий выпуск YouTube-шоу «БДСМ (Большая дорога с мэром)» с участием бывшего мэра Ярославля Владимира Слепцова (на момент съемок — действующего).



Правила этого шоу просты — мэр нажимает кнопку и компьютер случайным образом выбирает два адреса в городе. Блогер вместе с мэром идет от пункта «А» в пункт «Б». Точки могут выпасть абсолютно любые, хоть в разных концах города. А по правилам пользоваться машиной нельзя — только пешком, на велосипеде, на собачьих упряжках ну или на общественном транспорте. Так получилось, что в Ярославле пришлось прогуляться сначала по центру, а потом от загса на Свердлова до Сокола.



— Неконтролируемая парковка, заборы, устаревшие пространства. В Ярославле не хотят перевернуть календарь и осознать, что мы живём в XXI веке. Город заслуживает большего, чем жизнь по методичке из 70-х, — рассказал о ярославском выпуске БДСМ Илья Варламов.



Чтобы Слепцов не юлил и не скрывал от Варламова ничего, блогер пригласил экспертов: специалиста по прогнозированию поведения Анну Кулик и урбаниста Аркадия Гершмана. И все вместе они проанализировали поведение и слова бывшего ярославского градоначальника. И, можно сказать, что разнесли его в пух и прах. Они отметили его лукавство, диктаторские замашки, уклончивость, имитацию заботы о жителях и так далее. Варламов отдельно подчеркнул, что подошедшая к мэру на улице женщина, на его взгляд, была подставной.

Большую прогулку с мэром Слепцовым Варламов устроил в сентябре. По пути градоначальник отвечал на вопросы, которые через блогера ему задавали люди.