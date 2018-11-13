Погибший перелетел через машину, разбив головой заднее стекло

В Ярославле сотрудник полиции насмерть сбил человека. Родственники погибшего ищут справедливости и ждут хотя бы раскаяния и извинений от человека в форме, который, по их мнению, теперь отмалчивается.

Смертельное ДТП произошло 3 ноября около 21:00 на Юго-Западной окружной дороге сразу за торговым центром на Московском проспекте. Белая «Ауди» подкинула 60-летнего мужчину, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.

— Это был мой родной брат. Я считаю, что полицейский убил его, — сказал 76.ru Игорь Пантелеев. — Тот, кто наехал, утверждает, что его скорость была 40–50 километров в час. Но я расклеивал объявления в поисках свидетелей, поговорил с людьми, кто был рядом. Утверждают, что слышали звук, как выстрел. У брата переломана шея, затылка нет. Я считаю, что такое невозможно на 40 километрах в час.

Больше всего семья погибшего негодует, что сотрудник полиции даже не принёс извинения семье.

— Если чисто по человечески, люди говорят «ну простите, ну виноват». А тут будто выжидают, что мы не будем разбираться, просто похороним, закопаем и забудем, — сокрушается Игорь Пантелеев.

76.ru запросил информацию о сотруднике в УМВД по Ярославской области.

— По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Если будет установлена вина сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, — рассказали в региональном УМВД.

В тот вечер полицейский ехал трезвым на личном автомобиле в свободное от службы время.

В Ярославле пешеходы всё чаще стали попадать под колёса автомобилей в тёмное время суток. Недавно на переходе сбили девушку.