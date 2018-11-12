Активисты из «Дорог Ярославля» уверены, что от наезда машины бордюр не должен отлетать

В Ярославле автомобилисты возмущены качеством ремонта дорог. В социальной сети Facebook они обсуждают улицу Клубную, где машина снесла бордюр. Четыре штуки кряду.



— От наезда машины бордюр не должен отлетать, тем более сразу четыре, — объясняет возмущение активист группы «Дороги Ярославля» Сергей Какурин. — Снизу бордюра бетона всего 2–3 сантиметра, а по ГОСТу необходимо делать бетонную подушку толщиной 10 сантиметров.



— Машины на бордюры наезжают повсеместно, но они стоят, — добавил другой общественник Темур Абдуллаев. — А что будет зимой, когда их будет постоянно чистить отвал снегоуборщика? Получается, что лягут все.



В мэрии отреагировали на жалобу общественников и отправились на улицу Клубную, чтобы проверить, что там не так.



— Мы посмотрели поврежденный в результате наезда большегрузного транспорта бортовой камень, — оценил повреждения директор «Агентства по муниципального ЖКХ» города Ярославля Виктор Макеев-Гурьянов. — Подрядной организацией было принято решение провести восстановление бортового камня за свой счёт. Работы планируется завершить до 16 ноября.



Общественники тут же добавили, что претензии есть у них и к ремонту других дорог.



— По качеству асфальта большие вопросы есть на отремонтированных участках проспекта Авиаторов и Ленинградского проспекта, — сказали они. — А бордюрный камень так и вообще почти везде устанавливают с нарушениями.



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