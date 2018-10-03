Алексей Аксютенко поработал всего четыре месяца

3 октября стал днём больших перемен для Ярославля. Утром депутаты муниципалитета провожали мэра Владимира Слепцова, который увольняется по собственному желанию.

А вечером заявил о своём уходе заместитель мэра Алексей Аксютенко, который проработал всего четыре месяца в этой должности. В Ярославль он приехал из Красноярска, но по родному городу очень скучал, постоянно публикуя на личной страничке в Facebook новости из Сибири.

— Четыре месяца пролетели, как один яркий и очень насыщенный день! Спасибо ярославцы. Спасибо моим коллегам. С вами было легко и очень интересно. Спасибо журналистам за совместную работу и критику. Отдельный респект молодежи Ярославля. За вами будущее! Спасибо и до свидания! Это было лучшее лето в моей жизни! — написал Алексей Аксютенко в социальных сетях.



Также сегодня стало известно, что свой пост покидает начальник ярославского Следственного комитета Олег Липатов.